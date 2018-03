Diseño salvaje, 17 autos inspirados en animales

¿Alguna vez has visto la forma de un animal en un auto? ¡Bueno, no estás viendo de más! Los diseñadores de autos suelen inspirarse en las formas de la naturaleza -y sobre todo de animales- para crear nuevas líneas en las carrocerías de autos de las más famosas casas automotrices, incluso algunos autos tienen como nombre de modelo el del animal en cuestión.

Acá te damos una breve lista de los autos inspirados en animales. Dinos tú si ves alguna semejanza entre el auto y el animal en el que se inspiró cada uno de los siguientes ejemplares:

1950 Jaguar XK120 (JAGUAR)

La línea XK es la línea más purista de los deportivos de Jaguar. A este auto inglés se le considera actualmente como un ícono de los autos deportivos.

Este modelo en particular, fue presentado en el «British International Motor Show» en el «Earls Court Exhibition Centre» el 27 de octubre de 1948, con la intención de presentar el motor de 6 cilindros.

El XK120 fue presentado como un verdadero Roadster – «Open Two Seater» (OTS) en la jerga inglesa. Este modelo tenía una capota que podía bajarse y subirse de forma casi automática.

1960 Austin Spirit (RANA)

Se ganó rápidamente el afectuoso apodo de "ojo de rana" por sus faros prominentes sobre el capot. Aunque originalmete esos faros fueron diseñados para ser retráctiles, los altos costos hicieron que el fabricante declinara esa opción para ser fijos.

El cuerpo de la carrocería fue estilizado por Gerry Coker con alteraciones consecutivas por Les Ireland. Juzguen ustedes mismos a esta joya del diseño.

1963 Chevrolet Cheetah (CHITA)

Tal vez uno de los Chevrolet más hermosos. Fue diseñado y cosntruido desde 1963 hasta 1966 para competir con el Shelby de Cobra.

Su debut como auto de carreras fue en 1963 en el Grand Prix Times de Los Ángeles. Con tan pocas unidades construidas, el auto pasó a ser un ícono y una leyenda en los autódromos.

1965 Shelby Cobra (COBRA)

La parrilla delantera es lo más representativo de este auto. Aunque también fue conocido por mezclar un chasis ligero, carrocería de aluminio hecha en europa y un motor V8 estadounidense que despertaba a medio vecindario.

1966 Morris Mini Cooper (BULLDOG)

El auto icónico de Inglaterra. Fue producido por la British Motor Company entre los años 1959 y 2000. Con diferentes versiones (unas más económicas y otras de edición limitada con asientos de cuero y panel de madera), este automóvil fue entonces remplazado por en nuevo Mini, lanzado en 2001 (que se popularizó como reguero de pólvora al llegar la moda hipster). El original es un icono de los años 60. Su distribución en el interior (que ahorra el espacio al máximo y con el que suele parodiarse en Inglaterra) con tracción delantera influyó en la fabricación de automóviles posteriores.

1967 Mercury Cougar (PUMA)

Mercury es una marca de Ford, y fue bajo esta marca que salió el popular Cougar. La publicidad de la época mostraba a mujeres sensuales sosteniendo pumas.

La primera generación incluye además versiones cupé de techo rígido y la descapotable de dos puertas.

1969 Chevrolet Stingray (MANTARRAYA)

Este hermoso auto fue producido desde el año 1968 hasta mediados de 1982. Con un record de ventas de 53807 unidades para el modelo del año 1979, deja en claro que este atrevido modelo marcó una época al pasar de ser un carro conceptual a uno comercial con mucha acogida.

1969 Chevrolet Impala (IMAPALA)

El primer Impala fue presentado en el motorshow Motorama de la General Motors en 1956. El auto de muestra (mostrado en el Motorama de 1956), era tan parecido al Corvette, que fue apodado Corvette Impala por los espectadores.

Un dato curioso es que el auto de muestra tenía la carrocería hecha con fibra de vidrio, como el Corvette.

El primer modelo que se volvió comercial fue situado por encima de la línea Bel Air en versiones cupé y descapotable. Más grande que el Bel Air y con tan buena acogida por el mercado que pronto se convirtió en un ícono de la empresa.

1973 Plymouth Barracuda (BARRACUDA)

El Barracuda del 73 pertenece a la tercera generación, apodado por la afición y luego por la misama fábrica como Plymouth 'Cuda (el modelo más deportivo y potente), era un modelo nuevo y diferente al de sus dos versiones anteriores. El diseño estuvo a cargo de John E. Herlitz y pasó de ser un auto económico a uno de relativo status.

Se ofrecieron tres versiones: el Barracuda básico (BH), el Gran Coupe de lujo (BP), y el modelo deportivo Cuda (BS). Los modelos apodados Cuda eran más potentes y permitían la liberación del motor Hemi de Chrysler.

1978 Volkswagen Beetle (ESCARABAJO)

No hay mucho qué decir sobre el auto más popular de la historia. Con un diseño peculiar que ha trascendido a través de todos los años desde su creación, el Beetle, es sin duda, el auto emblema de la Volkswagen.

Con un diseño de dos puertas, cuatro pasajeros, motor trasero y un sistema de enfriamiento muy peculiar (al igual que su diseño); el auto del pueblo ha pasado a ser considerado como el mejor auto de la historia por muchos.

1979 Volkswagen Rabbit Euro GTI (CONEJO)

Es el auto que inició la nueva genreación de Volkswagens. Bajo la demanda de un auto económico en el mercado estadounidense, la fábrica alemana lanza al mercado su propuesta más económica: el Rabbit. Todos los detalles eran cómodos pero económicos. Luego de que el auto se volviera que empezara a tener culto, la Volkswagen lanzó al mercado su versión de lujo con interiores especiales, aire acondiconado, un modelado más sutil en la parte trasera y algunos "chiches" más.

El Rabbit dio origen al Golf y a la leyenda de que no importa que tan económico sea un Volkswagen, siempre que esté bien hecho, nunca morirá.

2002 Dodge Ram (CARNERO)

Ram es parte de la línea ligera de camiones Dodge.

Es una camioneta multipropósito tan buena que ha sido nominada 5 veces como "la camioneta del año" por la revista Motor Trend.

Aunque las camionetas Ram anteriores a las del 2002 no tenían una "trompa" tan predominante y "carnerezca", es aún ruda y salvaje.

2005 Lotus Elise (LANGOSTA)

Fue concebido en 1994 y presentado a finales de 1996. Su nombre se lo debe a Elisa, la hija del presidente de la compañia en aquel entonces y hasta el día de hoy, es el modelo más vendido de la compañía.

Su carrocería está hecha de fibra de vidrio, con acabado completamente artesanal; mientras que su chasis es de extrusión de aluminio. Con todo ello, este hermoso monstruo llega a los 240 km/h sin problemas.

2009 Mitsubishi Lancer (TIBURÓN)

El automóvil de turismo del segmento C fabricado por la compañía japonesa Mitsubishi desde 1973 hasta el 2015. Existen ocho generaciones del Lancer y sus competidores en el mismo segmento son el Honda Civic, el Toyota Corolla y el Subaru Impreza.

En algunos mercados como el peruano, los Lancer se vendieron bajo el nombre de Mirage y en otros bajo el nombre Colt.

2012 Scion Iq (CUERPOESPÍN)

Si buscas un auto pequeño, eficiente en espacio y de uso exclusivo para la ciudad, el Scion IQ es tu carro.

Si se inspiraron en el cuerpoesín es un enigma, lo cierto es que este pequeño puede parquar en casi cualquier lugar. Además puede dar una vuelta en U tan corta que pareciera un vehículo de tres ruedas.

2014 Bugatti Veyron Super Sport Vitesse (KOALA)

Desarrollado en conjunto por la Volkswagen y Bugatti. Aunque parece un koala, este fierro fue premiado como el auto más veloz del mundo en el año 2007, alcanzando los 412 km/h. Luego, en el 2010, su versión Super Sport alcanzó romper el record Guinness con unos sorprendentes 436 km/h.

Considerado por muchos como el mejor auto del mundo, la marcaalsaciana ha limitado su producción a 500 cupés y a 300 descapotables, que aún no se han terminado de fabricar.

2014 Posche 911 Carrera (DELFÍN)

Nombrado en sus inicios como Porsche 901, tuvo que cambiar de nombre por una denuncia de Peugeot y no quedan dudas de que esto le favoreció en la recordación de marca.

Este modelo en particular ha cambiado muchísimo desde sus inicios debido a exigencias del mercado, lo que no ha perjudicado en absoluto su peculiar belleza que por años ha sido emblemática de esta casa automotriz.



Después de este breve recuento, ¿qué otro auto añadirías en esta lista?