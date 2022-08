La discriminación es uno de los problemas más grandes en la actualidad que se están presentando y es uno de los tipos de segregación más comunes que existen, pero principalmente ocurre en el gremio escolar. Esto es una forma silenciosa de violencia.

Esto ha afectado los aspectos psicológicos y muchas veces físicos de algunos estudiantes. La discriminación puede ser por género, color de piel, capacidades y nacionalidad. Todas estas características afectan negativamente a la persona.

En el caso de niños, jóvenes y adolescentes son más propensos a tener mayores influencias negativas en estas problemáticas, como por ejemplo: baja autoestima, introspección, no presentar ganas de estudiar, depresión; en algunos casos hasta auto-laceraciones y a veces prefieren no decir nada.

“Me sentí un poco confundida porque no sabía exactamente cuál era la razón de tratarme de esa manera. Había muchos aspectos. Además, me sentí un poco triste porque a veces odiaba que me excluyeran de ciertas cosas, me discriminaran por mi nacionalidad o en algunos casos por mi color de piel”, nos cuenta una estudiante venezolana de segundo de secundaria que prefiere no decir su nombre, pero nos revela que acudió a su madre, su única protectora en el país.

“Me hacía muchas interrogantes con relación a mí. Me sentí un poco sola porque me sentía excluida y rechazada, solo por mi nacionalidad. Siempre decían que yo no tenía los mismos derechos aquí en Perú que en Venezuela”, añade.

Ella logró superarlo. Entendió -lamentablemente- que no es la única que tiene que pasar por este tipo de situaciones. Apoyada en su madre, salió adelante y aconsejó a todo aquel que sufra discriminación a no tener miedo de pedir ayudar.

La discriminación es un tema que si lo reflexionamos, no solamente se ve incluido en una institución escolar sino también, en lugares públicos. En ese sentido, todas las personas debemos hacer un alto a estos temas porque se está poniendo en riesgo la salud mental y psicológica de las personas y estudiantes. Y no solamente hablamos de hacer un alto, sino también informales a las personas que lo mejor que pueden realizar por sí mismos es conversar y comunicar porque de esa manera se pueden evitar situaciones de riesgo contra la salud física.

Es importante dejar en claro que por más que tengamos una nacionalidad distinta, un color de piel diferente, una condición social y una capacidad diferente no significa que hay que hacerla sentir menos. Todas las personas somos iguales y no hay que ponerles etiquetas sobre los que son y lo que no son.

Finalmente, debemos empezar a reflexionar y crear valores de respeto y tolerancia para hacer una mejor convivencia entre nosotros para así evitar que situaciones como estas sigan pasando en este país y en otros.

Nota escrita por los corresponsales escolares del colegio El Pacífico Francesca Marilyn Huacachi Guerrero y Sofía Esther Araya Guevara. Bajo la mentoría del periodista Marco Quilca.