El 2 de octubre del 2022 desde las 7:00 de la mañana se empezaron a realizar las elecciones municipales y regionales. Dando así la oportunidad a los ciudadanos al elegir y realizar su voto con responsabilidad, tomando en cuenta las propuestas que cada candidato propuso para mejorar y desarrollar nuevos proyectos.

Pero, no todo estuvo como la ONPE lo tenía programado. En algunos sectores, las mesas no estaban habilitadas por la irresponsabilidad de algunos miembros de mesa que no llegaron a cumplir su función. Después de casi tres horas, se logró abrir las mesas y se realizó la votación correspondiente. Sin embargo, se perjudicó a los votantes que llegaron temprano. Asimismo, querían que otras personas cumplieran el rol de un miembro de mesa.

Además, se observó que algunas autoridades no cumplían con su rol de ceder el paso a las personas con discapacidad y no respetaban las normas planteadas.

Nota escrita por la corresponsal escolar Francesca Dahana Amanca Gutiérrez del colegio Glorioso y Bolivariano Colegio Educandas en San Jerónimo, Cusco.