Según cuenta la leyenda, el llanto desconsolado de una sirena ante un amor imposible formó esta bella laguna. Hoy, las lágrimas parecen repetirse, pero esta vez son los pobladores desconsolados ante la contaminación que pone en peligro uno de los atractivos más importantes de la Amazonía.

La laguna de Yarinacocha está ubicada en el distrito del mismo nombre, a solo 7 kilómetros de la ciudad de Pucallpa y abarca una extensión de 1340 hectáreas. Sobre su superficie es posible encontrar transporte fluvial que conecta con el río Ucayali en épocas de lluvia.

Especialistas de la Administración Local de Agua de Pucallpa identifican fuentes contaminantes de la laguna Yarinacocha, región Ucayali.

Además de barcos, canoas, botes y peque peques, también podemos ver un espectáculo natural impresionante de flora y fauna salvaje, siendo el delfín rosado uno de sus más preciados moradores.

Pese a ser uno de los puntos más emblemáticos y tradicionales, sobretodo durante las celebraciones de la Fiesta de San Juan, esta bella laguna no solo encanta, lamentablemente también pica.

Como nos comenta Rosa, pobladora ucayalina: “Anteayer vine a lavar mi ropa y cuando lavaba me comenzó a dar comezones y arder los brazos.” Su experiencia no es la única, Feliciana también coincide en afirmar que la laguna está picante. “Vine con mi esposo, nos metimos a bañar y primero no sentimos nada. Después de un largo tiempo, mi cabello estaba lleno de suciedad y mi cuerpo me daba comezón.”

Los vecinos aseguran que el agua ya no está limpia.

Algunos vecinos como Poliberto deciden hoy llevar su propia agua para enjuagarse y no padecer esta terrible picazón pues al dar una vuelta por la laguna es posible verla cubierta de plásticos, botellas de vidrio, envolturas y muchos restos desconocidos que contaminan sus aguas. Incluso, algunos vecinos de la zona han detectado la presencia de contaminantes con amoníacos que matan a los peces y delfines.

¿Pero, estamos a tiempo hacer algo?

Feliciana afirma que sí. “Mi esposo y yo nos proponemos a juntar plásticos y todo tipo de contaminantes para que las especies que viven en esta hermosa laguna de Yarinacocha sigan viviendo mucho más”.

Como ella, Poliberto preocupado por lo que sucede en la laguna me propone un reto: “Si quiere vamos señorita Luciana, para que compruebes que si pica. Yo ahorita me metí para sacar la basura que hay dentro y de todo encontré, hasta una chancla”.

Todavía se está a tiempo de recuperar la laguna.

Aún estamos a tiempo de salvar la laguna de Yarinacoha. Animada por todo lo que he visto y escuchado yo me sumaré a esta iniciativa. ¿Y tú, te atreves a sumarte a esta misión también? Nuestra laguna te necesita, no la contamines, cuídala.

Informe elaborado por la corresponsal escolar Luciana Evelyn Valles Muguruza del Colegio Trebol en Ucayali. Bajo la mentoría del docente Manuel Chota Maca y la periodista Gisella Salmón.