Dificultad para respirar, ataques de pánico, un extraño temblor en el cuerpo, sudoración sin motivo es el pan de cada día de Alessandra, una adolescente de 15 años. Se levanta de lunes a viernes alrededor de las 7:00 A.M., para lidiar con estos síntomas que se apoderan de ella antes de iniciar sus clases.

El confinamiento a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ha cambiado la vida a todos. Se han adoptado medidas restrictivas donde se ven limitados ciertos derechos constitucionales como libertad personal, de reunión y tránsito. La suspensión de estos derechos ha generado estragos en la salud mental de adultos, jóvenes y niños. Ya no están permitidas las celebraciones de cumpleaños, salidas al cine, fiestas, reuniones y, además, se debe usar mascarilla. Esta última puede generar una sensación de pérdida de libertad y angustia en las personas.

La mayoría de adolescentes se vuelven ansiosos por el exceso de tareas escolares. Fuente Mia Mas (INNOVA SCHOOLS)

El Doctor Carlos vera Escamarone, médico psiquiatra de Essalud, afirma que el impacto en la salud mental de los adolescentes ha sido considerable y se puede evidenciar en estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades. Reportan que los adolescentes tienen menos motivación para realizar actividades de lo que normalmente disfrutaban. Incluso su percepción por el futuro se ha visto afectada. Los consultorios de salud mental, así como las líneas de ayuda psicológica, están colapsados y más personas piden ayuda.

Los seres queridos ayudan a combatir la ansiedad Fuente Mía Mas (INNOVA SCHOOLS)

Vera afirma que la ansiedad nos hace sentir que perdemos la cordura, produce dolores de cabeza y ataques de pánico. “El nerviosismo o preocupación excesiva te pueden hacer dudar de ti mismo, en una lucha con tu mente que diariamente tienes que ganar y que puede ser acompañada por la depresión, causando mayores estragos”, indicó.

Por ello, recomienda realizar ejercicios, continuar con la vida social a través de Internet, hacer una pausa y respirar antes de continuar con las tareas.

Los seres queridos - como familiares, amigos, enamorados o mascotas - pueden ser un gran soporte emocional para los adolescentes, según expertos. “De pronto viene mi mamá y me da un abrazo con tanta ternura, me llama mi mejor amiga para hacerme pensar correctamente, o llega mi novio y me dice que todo estará bien y que no estoy sola, eso es lo que me reconforta y me doy cuenta de que ese día gané la batalla”, comenta Alessandra. Agrega que todo es más fácil cuando piensa en la frase “un día a la vez”: frase que le repite la psicóloga después de cada consulta virtual.

Informe realizado por las corresponsales escolares Mia Grazia Mas Gutierrez (Redacción y fotografía), Fernanda Micaela Ramírez Sánchez ( Entrevista al médico) y Mariel Sophia Medina Soto (Entrevista testimonio) del colegio Innova Schools Faisanes. Bajo la mentoría de la docente Mercedes Mónica Alejandro y la periodista Lourdes Fernández.