Desde los inicios de la pandemia, han sido implementadas diversas medidas de seguridad y salud en supermercados, mercados y centros de venta. Desde antes de esta situación de emergencia, era posible encontrar en los alrededores de este tipo de locales a distintos comerciantes, entre los cuales se destacan los informales, ya sean vendedores de productos en carretillas, o mercaderes en sitios estratégicos para poder vender productos caseros de su originalidad.

Dinámica de la población ocupada con empleo formal e informal, y producción nacional del Peru, 2020-2021

Estos trabajadores informales han incrementado debido a la pandemia, ya que muchos de ellos ya no pueden trabajar de manera legal. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en junio del 2020, la tasa de empleo informal ascendió a 74,3%, es decir 1,7 puntos porcentuales más que lo registrado en los años anteriores. Además, según el INEI, en el 2019, antes de la pandemia, el 72,7% de los empleos eran trabajos informales, mientras que en marzo del 2021 el porcentaje subió a 77,3%.

Población ocupada con empleo informal, según ámbito geográfico, 2018.

Uno de los distritos de la capital donde esta realidad es latente es San Martín de Porres. Muchos operativos de fiscalización se han realizado con el fin de desalojar a estos vendedores ambulantes de los mercados Horizonte III, Sarita Colonia, El Chasqui y Palao.

Linda Godinez, trabajadora informal del distrito de San Martín de Porres, nos comenta cuál sería su meta en un futuro laborando en el sector informal. “Quizá más adelante lo llegue a formalizar. Como estoy comenzando, mis precios son competitivos. Por el momento, para ganar mercado, todavía no me he formalizado”, reconoce ella.

Antes de la pandemia, la tasa de informalidad en el Perú iba disminuyendo. El jefe de Desarrollo de Políticas del CIEN-ADEX, Carlos Adriano Pérez, señalo que en el 2007 esta llegaba al 80%, pasando a 72% en el 2016, 73% en el 2017, 72% en el 2018 y un 72% en el 2019. Según estas estadísticas, entonces, cerca de 12 millones personas tenía empleos informales. Con la pandemia, el número creció.

Nivel de Informalidad Laboral (%) 2007 - 2019

Informe elaborado por los corresponsales escolares Gracia Danette Vivar Núñez, Isaac Esteban Bringas Espinoza, Joaquín Joel Choy Torres y Andrea Rodríguez Gómez del colegio San Andrés. Bajo la mentoría de la docente Edith del Pilar García Oyola y el periodista Ricardo León.