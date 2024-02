¿Cómo seguir River vs Boca? River Plate abre las puertas de su casa, el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, para recibir a Boca Juniors en una nueva edición del superclásico argentino por la fecha 7 de la Copa de la Liga 2024. El encuentro iniciará a las 17:00 horas de Argentina (15:00 de Perú) y se puede seguir por más de una alternativa. Los canales TNT Sports y ESPN Premium transmiten por TV en Argentina, mientras que ESPN lleva las imágenes en casi toda Latinoamérica, a través de cable operadores como DirecTV. Star Plus, DirecTV GO, Flow y Telecentro son algunas opciones para seguir el partido vía streaming.

