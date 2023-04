Ambos necesitan sumar luego de debutar con derrota en la Copa Libertadores 2023. River Plate y Sporting Cristal se baten a duelo por la fecha 2 del Grupo D en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires. Los canales de transmisión son FOX Sports, Telefé y STAR Plus vía live streaming.

El ‘Millonario’ cayó 3-1 en su visita a The Strongest en la altura de La Paz, mientras que los celestes perdieron por el mismo marcador frente a Fluminense en el estadio Nacional de Lima.

The Strongest 3-1 River Plate

“Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar (fue expulsado contra Fluminense). Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido”, dijo Yoshimar Yotún el último fin de semana.

“Hay siempre que mejorar. En pre Libertadores dije que el equipo está en evolución. Lo sigo manteniendo. Hay un proyecto consolidado y siempre queda hacer algo más. Hay una plantilla joven”, remarcó el mediocampista.

Sporting Cristal 1-3 Fluminense

River vs. Cristal: canales de transmisión

Argentina - Fox Sports Argentina, Star+, Telefé

Bolivia - Star+

Chile - Star+

Colombia - ESPN, Star+

Cuba - ESPNPlay Caribbean

República Dominicana - ESPNPlay Caribbean

Ecuador - ESPN, Star+

Paraguay - Star+

Perú - Star+

Puerto Rico - ESPNPlay Caribbean

Estados Unidos - beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay - Star+

Venezuela - Star+, ESPN

¿En qué canales ver River vs. Cristal en Argentina?

C a blevisión Flow: Telefé – canal 10 / Fox Sports – canal 106

a Telefé – canal 10 / Fox Sports – canal 106 Telecentro: Telefé – canal 12 (digital) y 1001 (HD) / Fox Sports – canal 101 (digital) y 1013 (HD)

Telefé – canal 12 (digital) y 1001 (HD) / Fox Sports – canal 101 (digital) y 1013 (HD) DirecTV: Telefé – canal 123 (SD) y 1123 (HD) / Fox Sports – canal 605 (SD) y canal 1605 (HD)

River vs. Sporting Cristal: horarios internacionales

México - 18:00 horas

Colombia - 19:00 horas

Ecuador - 19:00 horas

Perú - 19:00 horas

Chile - 20:00 horas

Paraguay - 20:00 horas

Estados Unidos - 20:00 horas

Venezuela - 20:00 horas

Bolivia - 20:00 horas

Argentina - 21:00 horas

Uruguay - 21:00 horas

Brasil - 21:00 horas

Posible formación de River Plate