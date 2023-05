Moisés Caicedo y Alexis Mac Allister tuvieron una divertida conversación para el departamento de prensa de su club, Brighton. El ecuatoriano afirmó que existe el ceviche ecuatoriano, sin embargo, el argentino respondió que no. “Cuando yo le pregunto ¿cuál es la comida ecuatoriana?, y me dicen el ceviche... Pero para mí el ceviche es peruano. ¿De dónde eres, de Colombia? ¿Y a qué te suena el ceviche, a Perú o Ecuador? Me dicen: ‘No, te vamos a hacer probar un ceviche ecuatoriano’, y les digo: ‘¿Cómo?, si es peruano’”.

