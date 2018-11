Boca Juniors vs. River Plate: Superclásico obligó a suspender el San Lorenzo vs. Huracán Este domingo tenía que jugarse San Lorenzo vs. Huracán por la fecha 13° de la Superliga; pero, la suspensión del Boca vs. River, por la final de la Copa Libertadores, obligó a cancelarlo

Boca Juniors vs. River Plate: Superclásico obligó a suspender el San Lorenzo vs. Huracán. (Foto: AFP)