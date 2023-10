Uno de los máximos exponentes del automovilismo peruano vuelve a la carrera. Raúl Velit ya está listo para disputar la edición 51 de Caminos del Inca y lo hace con equipo renovado, a bordo de un Peugeot 208.

Junto a su copiloto de siempre, Julio Echazú, la dupla busca ser protagonista en Caminos del Inca, como ya ha sabido serlo en anteriores ediciones. Esta vez va en un Rallu4 y espera dar pelear a los tracción integral.

¿Cómo nace tu afición y que quieras ser piloto de carrera?

Esto nace desde muy pequeño, mi papá corría autos desde el año 1986 cuando yo tenía 7 años. La afición viene de familia. Mi tío era Eduardo ‘Chachito’ Dibós, quien corría con los Toyota Célica GT4 y es una familia ligada al mundo del deporte y por eso me dedico a esto.

Luego de tres años vuelves a competir ¿cómo te siente con este regreso a Los Caminos del Inca?

Hace 10 meses comenzó el proyecto de regresar a las pistas de rally. Definitivamente la carrera insignia de Perú es Caminos del Inca, la carrera que mueve mucha pasión y afición. Decidimos apostar por Peugeot 208 Rally 4, es un auto como ustedes lo están viendo oficial, es fabricado en Francia por los talleres de Peugeot Sports y eso hace que sea un auto muy confiable, competitivo y súper rápido en la pista. Nosotros siempre nos mantenemos activos, porque venimos corriendo, si no es rally, cuatrimoto o haciendo cualquier deporte ligado a la adrenalina, ya el auto lo hemos probado manejando, nos hemos puesto a punto y estamos muy contentos de participar con Peugeot, una marca oficial.

Como dices, es un auto europeo y te da la tranquilidad que tienes un buen vehículo para competir en Caminos del Inca

Absolutamente, tenemos el respaldo que es un auto hecho por Peugeot Sport, que es la edición de competición de Peugeot a nivel mundial, ya que la marca está ligado al mundo motor. Tiene un equipo oficial llamado Total Energy y adicionalmente, Peugeot es una marca que ha ganado campeonatos mundiales y conoce lo que es el rally y la competencia. Obviamente a Peugeot nos une ese ADN, el tema de la aventura, libertad y emoción del manejo. Yo creo que en realidad eso se junta mucho y estamos muy contentos y creemos que podemos hacer un buen espectáculo y buena participación.

La dupla vuelve a Camino luego de tres años. (Foto: ACP)

¿Por qué dejaste de participar en Caminos del Inca?

Hubo un tema de COVID-19, nadie compitió y luego de eso, vendimos nuestro auto anterior de rally y pasamos al auto nuevo, pero como es un auto que tiene mucha demanda a nivel mundial desde la fabricación, el auto demora 10 meses de fabricación y más la traída ha sido casi un año de preparación en traer un auto oficial a Perú, eso hizo que nos distanciemos un poco del rally un tiempo, pero era porque queríamos regresar a lo grande, venimos a rugir a lo grande. Hubiésemos regresado antes, pero no hubiese sido con un auto oficial y las condiciones dadas para ganar la general de Caminos del Inca.

Tú ya ganaste tu categoría en Caminos del Inca, ¿entonces tienes presión de ganar la competencia?

Sí, ya he ganado Caminos del Inca en dos ocasiones, venimos corriendo desde el 2015, es decir, la conocemos muy bien y ahora tenemos un ingrediente adicional que es un vehículo oficial y que tiene mejor performance.

Hace unos años tuviste un accidente en Caminos del Inca cuando chocaste con un mototaxi, ¿ese fue uno de los malos momentos que tuviste en Caminos del Inca?

Fue un momento duro, complicado, ya veníamos ganando la general de Caminos del Inca, venía muy bien ubicado y ganando la categoría con muy buena ventaja. Entonces, se cruzó un mototaxi en contra por la ruta, lamentablemente, hubo imprudencia por parte del mototaxista que venía en contra de la carrera oficial y me dejó afuera de la competencia tras el impacto. Nos quedamos fuera, y ahí se vio truncado mi participación en Caminos del Inca y creo que en esa competencia teníamos muchas posibilidades de ganar la general, sin embargo, no se dio, y hoy estamos de retorno con fuerza.

¿Pasó algo con el mototaxista?

Solo fue un choque, no le pasó nada él más que lesiones menores de brazo y hombro.





Eso fue lo que me comentaste hace unos momentos, qué siempre hay momentos buenos y malos...

Siempre en un rally hay momentos buenos y malos, aunque hay cosas que no controlamos nosotros, los pilotos, mira lo que paso con el mototaxi, no lo controlas, es algo incontrolable, ya que cerrar pueblos y las pistas no es fácil.

¿Caminos del Inca es una carrera difícil?

Es la más larga y dura de rally del mundo, entonces, es complicado por la geografía y la cantidad de días. Es muy dura para los pilotos, el auto y los mecánicos que tienen que hacer los auxilios.

De tus rivales en Caminos del Inca, ¿alguien te preocupa?

Con todos hemos corrido juntos, ya venimos corriendo con todos desde hace mucho tiempo, ya los conozco, tienen muy buenos autos y creo que el espectáculo va a estar muy bonito. La carrera va a ser muy competitiva, peleada y es una competencia donde debes salir con la cabeza, con mucha estrategia, pero hay que ir rápido, porque todos van así.

¿Prometes ganar los Caminos del Inca?

Sí, nosotros salimos con el enfoque de ganar la general, Caminos del Inca es una carrera que necesitas mucha estrategia y mucha suerte, salimos con el enfoque de pelear la carrera, eso sí.

Junto a Julio Echazú en la partida simbólica. (Foto: ACP)

De las características del Peugeot 208, ¿qué ventajas te puede dar?

La performance que tiene este auto, sumado a ello el poco peso que tiene y la caja de cambio que es secuencial, hace los ingredientes que sea un automóvil más competitivo y rápido de los vehículos que he estado acostumbrado. Cuando ya estamos en Caminos del Inca, voy con el auto probado para que rinda en la competencia tanto en las configuraciones como la altura, asfalto y tierra. Eso te da una garantía sumada a Peugeot que es una calidad y confiabilidad del automóvil, así que por esa parte estamos tranquilos y contentos

¿Qué le dirías a los fanáticos de Caminos del Inca?

Estén atentos a las redes, ya que es la fiesta más grande del automovilismo y despierta mucha pasión, los pueblos se paran en Caminos del Inca. Qué nos sigan por las redes de Raúl Velit, Peugeot Oficial Perú, puesto que ahí verán la competencia en vivo.

Foto: Raúl Velit

