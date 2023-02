Que Sergio Ramos haya sido el jugador que más veces tocó el balón dice mucho del PSG. Que Lionel Messi y Neymar solo hayan ingresado al área rival solo cuatro veces antes del ingreso de Mbappé dicta lo que fue el partido. El Bayern Munich llegó al Parque de los Principies y gobernó el duelo que sentenció con un 1-0 que suena a poco, pero que sirve para pensar en los cuartos de final de la Champions League.

No fue un partido nada cómodo para el PSG. El Bayern Munich se hizo dueño del balón y más que eso, controló todos los espacios para no sufrir daños mayores ante los posibles contragolpes de Messi y Neymar. Por eso, apenas y pisaron el área el argentino y brasileño. Además, fueron quienes más balones perdieron en el partido, con 18 y 16, respectivamente.

Quienes llegaron al área contraria todo el tiempo fueron Coman y Musiala, los extremos de Bayern que corren todo el tiempo. Y así llegó el gol, un pase largo de Davies desde la izquierda para que Coman aparezca solo por el segundo palo para definir por debajo del cuerpo de Donnarumma a los 53 de juego.

Mbappé siempre aparece

Con el ingreso de Mbappé se intentó mejorar la situación, pero Goretzka se hacía dueño del mediocampo, Upamecano corregía cualquier distracción, Pavard detenía algunas situaciones con faltas. Y si eso fallaba, aparecía el portero Sommer para mantener la ventaja, como en el mano a mano ante Mbappé.

Y sí, Mbappé siempre le cambia la cara al PSG. Le dio presencia en ataque ya que se podía aprovechar los pases largos para aprovechar su velocidad. Llegó e hizo que sus compañeros se sumen al ataque -Messi, Neymar y Mbappé sumaron 15 toques en área alemana-. Y solo el VAR pudo detener al atacante. Un milimétrico off side de Nuno Mendes hizo que se anule el tanto del empate de Kylian.

Y se animó Messi, quien pudo marcar, pero De Ligt desvió con lo justo su remate. La tocó más Neymar, se lució Nuno Mendes. Pero ante Bayern siempre hay que hacer más. Y en el Parque de los Príncipes no alcanzó.

El gran riesgo de Messi

El reto en Munich es todo para Lionel Messi. El argentino dejó el Barcelona para buscar la gloria en el PSG. No gana la Champions desde el 2015 y sobre los culés dijo claramente que “Hoy Barcelona no tiene nivel para ganar la Champions”, dijo a inicios del 2020. Con los parisinos la historia no ha sido tan distinta.

Desde el 8-2 que sufrió ante el Bayern jugando en el Barcelona en cuartos de la Champions 2019-20 -instancis que se jugaron a partido único por la pandemia-, Lionel Messi solo ha podido llegar hasta octavos de final del torneo.

Debe viajar a Munich en busca de la remontada para evitar que por tercera vez consecutiva sea eliminado en octavos de final.

Con Barza

2018-19 - Semifinales

Barcelona 3-0 Liverpool

Liverpool 4-0 Barcelona

2019-20 - Cuartos

Barcelona 2-8 Bayern

2020-21 Octavos

Barcelona 1-4 PSG

PSG 1-1 Barcelona

Con PSG

2021-22 Octavos

PSG 1-0 Real

Real 3-1 PSG

2022-23 - en juego

PSG 0-1 Bayern

Bayern vs. PSG - 8 de marzo

Messi sufrió varias remontadas en los últimos años. Ahora le toca a él liderar una. Con el apoyo de un Mbappé que siempre brilla y con un Neymar que debe volver a ser protagonista para evitar un nuevo fracaso parisino.

