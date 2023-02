En años en los que las transmisiones son el gran bastión de los deportes, en el Perú ocurre todo lo contrario. Alianza Lima venció a Sport Boys el domingo en Matute en un “partido fantasma”. No fue transmitido por ningún medio oficial, solo por algunos hinchas desde las tribunas. Y el clásico de este domingo, a jugarse en el Monumental de Ate, podría correr el mismo riesgo. ¿La razón? La gran guerra que existe por los derechos de TV entre algunos clubes y la Federación Peruana de Fútbol.

En un inicio de torneo en el que Cristal y Alianza (de manera indirecta) protagonizaron los diez minutos más vergonzosos de los últimos años tras decretarse un WO a favor de los celestes porque los blanquiazules decidieron no presentarse, hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en el clásico de este fin de semana. Más allá de las entradas que se venderán de aquí al día del partido, muchos esperan con ansias poder ver el encuentro desde el lugar en el que estén en ese momento. Pero, ¿será posible? Te lo contamos a continuación:

Universitario vs. Alianza: ¿Se transmitirá el clásico?

Hace unas semanas, la Federación Peruana de Fútbol anunció que hubo una variación en la medida cautelar impuesta a los clubes en el que se les prohibía que sus partidos de local sean transmitidos por otra empresa que no sea 1190 Sports.

“Se ordena: suspender los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico refreído a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano ya sea de partidos amistosos u oficiales que haya sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a estos o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica que no cuenten con autorización o aprobación expresa de la Federación Peruana de Fútbol decretando que dichos actos se suspenden frente a la solicitante hasta la conclusión del presente proceso”, se leía en el documento.

Es decir, dicha medida indica que no se pueden ejecutar los contratos salvo que haya una autorización de la FPF. En ese contexto, la federación autorizó a Gol Perú que transmita los partidos que corresponden a los contratos de Sport Boys, Municipal, Mannucci y Universitario de Deportes que vencen en diciembre de 2025. Sin embargo, la ‘U’ es un caso particular.

El último clásico jugado en el Monumental terminó con victoria de Alianza Lima por 4-1. (Foto: Archivo)

Ocurre que la institución crema firmó una renovación histórica en diciembre que, de acuerdo a propias palabras del administrador Jean Ferrari, iba a lograr la estabilidad del club. Pues bien, en el momento en el que se estampó la firma para extender el vínculo, el contrato hasta 2025 dejó de existir, por ende, el Consorcio de momento no tiene la autorización para transmitir ningún partido de la ‘U’.

“Si el Consorcio transmite el clásico estaría incumpliendo el mandato judicial o su propio contrato. Una de dos. Hay dos soluciones en camino: o se baja la medida cautelar o la FPF autoriza la transmisión bajo el nuevo contrato firmado hace poco” , nos dicen fuentes cercanas al problema.

Al renovar, la ‘U’ está del mismo lado que Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Cusco FC y Binacional. No pueden transmitir por ninguna vía sus partidos hasta que la FPF autorice. De hecho, lo que hizo el cuadro crema la fecha pasada al pasar su encuentro ante Cantolao por sus redes sociales, no solo incumplió con la medida cautelar, sino también con el contrato con el Consorcio porque hay un acuerdo de exclusividad que no se respetó.

Pero más allá de los temas legales y los contratos, aún quedan muchos días para que se juegue el clásico. El Comercio pudo conocer que hay constante comunicación entre la ‘U’ y el Consorcio para llegar a un acuerdo y el partido ante Alianza Lima pueda verse por Gol Perú.