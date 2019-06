Liverpool vs. Tottenham: así sonó You'll Never Walk Alone previo a la final de la Champions League | VIDEO Los 'Reds' convirtieron el estadio Metropolitano en Anfield al entonar el clásico You'll Never Walk Alone previo al Liverpool vs. Tottenham por la final de la Champions League.

Los hinchas del Liverpool convirtieron el Metropolitano en Anfield por unos minutos. (Captura y video: Champions League)