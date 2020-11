Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro país deportivo despertó ayer con una lamentable noticia; el Yeni Malatyaspor turco anunció la separación temporal de Christian Cueva por indisciplina, tras un informe del mismo entrenador. El volante, quien acaba de cumplir 29 años, no será considerado más por Hamza Hamzaoğlu en el primer equipo. Todo esto hizo eco en nuestro país, debido a que no es la primera vez que Cueva vive una situación similar. La gran apuesta de Ricardo Gareca, desde que este asumió la selección peruana, vuelve a tener problemas.

No es ningún secreto que la carrera de Christian Cueva ha estado vinculada a muchos actos fuera de las canchas. Durante su paso por San Martín (2008-2012) no fue ajeno a estas. Alguna vez lo regresaron a la reserva al mentir que un familiar se encontraba mal, cuando en realidad se fue hasta su natal Trujillo para jugar una pinchanga. Mil soles y un toro estaban en juego.

En julio 2012, y en plena participación por Copa Sudamericana, Christian Cueva no renovó con San Martín y se fue a César Vallejo. No duró mucho ahí, pues fue despedido en noviembre al ser visto en varios partidos de fulbito, así como en discotecas, según comunicó el mismo equipo. En su corto paso, fue convocado por Sergio Markarián para las Eliminatorias.

Luego, tuvo muy cortos pasos por la Unión Española de Chile y Rayo Vallecano de España. En ambos, apenas tuvo participación y no duró más de una temporada. A mitad de 2014, ‘Aladino’ fichó por Alianza Lima, en su regreso al torneo local tras un par de temporadas en el exterior. Más allá de volver a irse al exterior doce meses después, y no tener problemas de indisciplina, sí pasó por un mal momento con los hinchas blanquiazules.

A finales de 2019, Paulo Autuori, exentrenador de la selección peruana, anunció que Christian Cueva no jugaría más en Santos FC. (Foto: Santos FC)

Luego de la goleada en contra por 4-0 ante Huracán por Libertadores, y ya con Ricardo Gareca como entrenador de la bicolor, Christian Cueva agredió a algunos fanáticos a las afuera de Matute. El volante estaba acompañado por Miguel Araujo. Al día siguiente, luego de otro incidente, tuvo que pedir disculpas por lo sucedido. Después de la Copa América fichó por el Sao Paulo brasileño, en donde mostró su mejor nivel.

En verano de 2017, Christian Cueva fue captado por las cámaras de seguridad del distrito de Víctor Larco en Trujillo, en una pelea en plena vía pública. En las imágenes se ve que sus amigos tratan de separarlo con un sujeto que no se identificó. La gresca fue al costado de una cancha de losa. Los serenos llegaron al lugar para manejar la situación.

Un año después, en enero de 2018 y ya con la clasificación de la Copa del Mundo, Christian Cueva no apareció en el primer entrenamiento del Sao Paulo. Nuestro compatriota argumentó que debía cumplir con algunos compromisos publicitarios, pero algunas personas afirman haberlo visto en algunas pichangas en Trujillo. Esto ya era un común denominador en cada problema que se le involucraba.

- EL MUNDIALISTA -

Luego de algunos meses sin noticias de indisciplina, las cosas cambiaron luego del Mundial de Rusia 2018. Las noticias de Christian Cueva por actos fuera de las canchas se hicieron una constante hasta hoy, poco más de dos años después. Es más, se quedó en banca en un amistoso ante Estados Unidos en octubre y se culpó que fue por indisciplina. Esto siempre fue desmentido.

Ricardo Gareca se la jugó por Christian Cueva desde que asumió el mando de la selección. (Foto: GEC)

Ya en el 2019, y saliendo de una disputa entre Krasnodar y Santos FC, el club brasileño lo suspendió preventinamente al conocerse un video en donde se le ve en una discoteca en altas horas de la noche. Para colmo, se le vio peleando con un hincha en las puertas del local. Cueva no tuvo un buen paso en el equipo conducido por Jorge Sampaoli. Todo acabó con un problema ante la FIFA por su pase.

Ese mismo año, en actos fuera del campo y en sus vacaciones, se conoció otro video en donde se le ve en el cumpleaños de Carlos Zambrano. Allí se ve a un “divertido” Cueva con algunos seleccionados en la fiesta del defensor. Luego del evento, se le captó orinando en plena calle. No hubo repercusiones en su contra al estar fuera de competencia.

Christian Cueva no la pasó bien en 2020. Luego de un confuso pase a Pachuca, en donde apenas jugó, en medio de una disputa entre Santos y Krasnodar, el mediocampista se quedó sin equipo por varias semanas. Luego de una larga espera, en donde no entrenó y se mantuvo en Lima, llegó una inesperada oferta del Yeni Malatyaspor, su quinto equipo en poco más de dos años. Otra vez, no permaneció ni seis meses. ¿Cuál será su destino?

