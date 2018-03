Claudio Puelles: “Solo estoy enfocado en volver a la jaula a ganar”

Ha pasado más de un año desde la última vez que Claudio Puelles peleó en UFC. Ahora se siente un atleta más maduro y está convencido de que en su próximo combate, el 19 de mayo en Chile, logrará una victoria. Además, quiere demostrar cuánto ha mejorado.

— A muchos les sorprendió que confirmaran una pelea tuya, pues has tenido una ausencia de más de un año…

Sí, pero yo he estado tranquilo. No he estado haciendo campañas en redes sociales ni nada, porque yo sabía que había gente trabajando para que esto se diera.

— ¿Te ha afectado volver al ritmo de competencia después de tantos meses?

No siento que haya sido tanto tiempo. ¿Recuerdas que tenía una pelea contra Sage [Northcutt] en agosto del año pasado? Yo me lesioné un mes antes, más o menos, y estaba bien entrenado. Entonces, solo han sido realmente unos seis meses fuera. Ahora me vengo preparando y me siento muy bien.

— ¿En qué área crees que has mejorado más?

Creo que mi mayor evolución está en que ahora soy más maduro: sé dónde estoy y el trabajo que tengo que hacer para llegar al nivel competitivo que quiero. Estoy en buen momento, pero sé que puedo estar en mucho más nivel. Para nada este es mi techo, para eso todavía falta.

— Te refieres a la madurez mental que necesita un peleador de élite…

Sí, por supuesto. Estaba donde quería estar, pero no me daba cuenta de lo difícil que era estar ahí y cuánto esfuerzo me había costado. Ahora sí lo sé y aquí me quiero quedar.

— ¿Y en cuanto a habilidades físicas?

Eso quiero mostrarlo en la pelea. He mejorado en todo, en todo estoy bien, me siento seguro. Pero quiero hacer la bulla en la jaula, no hablando.

— Cuando conversamos hace unos días, apenas se confirmó tu pelea, me dijiste que uno de tus objetivos era limpiar tu nombre…

Yo no quería empezar con una derrota en UFC [en noviembre del 2016] y sé que puedo tener varias victorias seguidas, creo en mí. La gente se olvida de que gané tres peleas en el TUF [‘reality’ de UFC del que fue finalista] y las hice todas en un mes, pero ven una derrota en una mala noche como la perdición. O sea, algunos creen que porque ganas una pelea eres una superestrella, pero con el tiempo se ve la verdad, quiénes son los peleadores que duran.

— Tuviste una temporada en Estados Unidos y volviste al Perú después de una lesión en la rodilla, ¿dónde estás entrenando ahora?

Estoy preparándome en Pitbull Martial Arts Center (PMAC), como hice para todas mis peleas y así seguirá siendo. El profesor Iván Iberico, que también es mi maestro en ‘luta livre’, ha estado conmigo desde mi debut profesional, en todas mis peleas y eso me da mucha tranquilidad.

— ¿Volver a prepararte en Estados Unidos es una posibilidad en este momento?

No, ahora estoy bien aquí. No digo que nunca vaya a entrenar en mi vida allá. De hecho, también es bueno hacerlo, pero por ahora mis campamentos serán en el Perú. Entrenando acá me siento cómodo: puedo moverme en carro a todos mis entrenamientos, puedo estar con mi familia y con mis entrenadores, y también relajarme.

— Tu rival es el brasileño Felipe Silva, tiene 12 años más que tú pero casi el mismo número de peleas, ¿ya empezaron a trabajar el plan de pelea?

Sé que es bueno y muy fuerte, su base es el muay thai y ha ganado la mayoría de sus peleas arriba [en la pelea de pie]. Antes de saber quién iba a ser el rival, ya estábamos entrenando fuerte, pero ahora ya estamos viendo sus videos y practicando cosas que podrían funcionar contra él.

— Se ha vuelto cotidiano que algunos luchadores se reten a través de las redes sociales o digan cosas polémicas para ganar más atención, ¿te ves actuando así?

Creo que retaría a alguien si busco una pelea por algún motivo o ambos estamos por llegar a una buena posición en el ránking. Pero no estaría insultando a los demás por gusto. Ahora no tengo intención de lanzar retos, pero tampoco lo descarto.

— Pediste pelear contra Northcutt dos veces, ¿volverías a hacerlo?

Sí me interesaría, pero ahora voy pelea por pelea. Si se llega a dar en algún momento, todo bien. Iba a pelear bien antes, estaba mentalizado, y si pasa de nuevo en un año, voy a estar aun mejor.

— ¿A qué apuntas en este momento de tu carrera?

Mi carrera deportiva ahorita es lo primero y va a seguir siéndolo por varios años más. Ahorita solo estoy enfocado en volver a la jaula y volver a ganar. En el corto plazo, ganar esta pelea. En el mediano, acabar este año invicto.

— Además de entrenar, sé que das clases, entrenas a algunos chicos y das seminarios, ¿continuarás haciéndolo?

En los dos meses de campamento trataré de reducir eso al máximo. Y conforme vaya faltando menos tiempo, lo cortaré por completo, porque quiero estar concentrado en mi entrenamiento y enfocarme en mi pelea. Los peleadores necesitan recursearse un poco, porque no nos pagan mes a mes, sino cuando peleamos.

— En redes sociales hay un grupo sólido de fanáticos que a veces critican muy fuerte, algunos te han atacado en alguna ocasión. ¿Sueles contestarles?

Cuando era más joven quizá una que otra vez respondía, pero ahora ya no. Sé que siempre habrá opiniones divididas, pero lo que no me parece bien es que insulten. Creo que puedes comentar lo que quieras sin la necesidad de faltar el respeto a los demás.

— ¿Tu mamá sigue siendo una fanática tan entusiasta de tu carrera?

Sí, y seguro irá a Chile, como antes fue a México. Ella sigue mucho mi carrera. Si un día me ve en la casa, me pregunta por qué no voy a entrenar. Quizá al comienzo me molestaba que estuviera detrás de mí, pero al final pienso en lo bien que me hace que esté ahí. Es bueno saber que hay personas pendientes de ti y quieren que te vaya bien.