Este domingo 13 de agosto del 2023, Chelsea vs. Liverpool en vivo online: transmisión de la primera jornada de la Premier League. El encuentro está programado para iniciar a las 10:30 (hora peruana), desde Stamford Bridge de Londres, uno de los míticos estadios de Inglaterra que fue inaugurado en 1877 con capacidad para más de 40 mil espectadores. Tanto ‘Blues’ como ‘Reds’ buscan desprenderse de la imagen brindada en la temporada pasa, mientras que los dirigidos por Jurgen Kloop solo accedieron a clasificar a la Europa League, los ahora comandados por Mauricio Pochettino no disputarán ningún torneo internacional. Además, tendremos nuevamente en las canchas al colombiano Luis Díaz, quien se perdió seis meses de actividad durante el curso pasado. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN y Star Plus.

VIDEO RECOMENDADO Chelsea vs Liverpool en vivo online por la primera jornada de la Premier League.