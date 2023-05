Colombia vs. Eslovaquia: partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 2023 . El juego se disputará este miércoles 31 de mayo, desde las 12:30 horas de Colombia y Perú, en el estadio San Juan del Bicentenario. Tras clasificar primera como líder del grupo C, donde sumó siete puntos y acabó invicta, la selección Colombia busca su pase a los cuartos de final de la competición juvenil. Al frente tendrá al combinado eslovaco, que finalizó tercero en el grupo B con tres unidades. Gol Caracol transmite por TV en Colombia, mientras que DirecTV lo hará a nivel internacional.

