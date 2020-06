Es junio y desde hace mucho tiempo, es el mes de los mundiales de fútbol. Fotos en blanco y negro, transmisiones televisivas con fallas técnicas pero muchos, muchos grandes recuerdos, sobre todo para el fútbol peruano. La selección nacional marcó un hito al clasificar a tres mundiales en doce años -solo faltó al de Alemania 74-, y ahora les cedemos la palabra a algunos de sus protagonistas para que nos hablen del equipo al que pertenecieron y qué recuerdan de él.





México 70: primera victoria y exhibición mundial

La primera clasificación a un Mundial por mérito propio.

Fase Resultados Grupos Perú 3-2 Bulgaria

Perú 3-0 Marruecos

Alemania 3-1 Perú Cuartos Brasil 4-2 Perú – cuartos





Roberto Chale

“Fue una selección muy bien confirmada desde la dirigencia con tiempo prudente, porque empezamos en el 68. Habían 44 jugadores y yo tenía que jugar mejor que ‘Pitín’ Zegarra, que jugaba una maravilla. Eso me motivó y no podía hacer un papelón. Los del 81 eran mejores, pero no les fue bien porque la dirigencia fue diferente. Individualmente era mejor que la del 70, pero como equipo, el del 70 era mejor. No nos sentimos mal por decir que los muchachos del 81 eran mejores, pero sin nosotros menospreciarnos. Pero fuimos muy unidos, mejor tratados”.

Ramón Mifflin

“Fueron dos años de concentraciones rígidas y preparación importante. Se logró un grupo muy unidos con todos los jugadores que eran figuras que todos actuaban en la liga peruana, había facilidades para poder juntarse. Tuvimos un técnico que era un ídolo para nosotros porque había sido campeón del mundo. Transmitía mucho a pesar de que era una persona parca, poco de hablar. En la práctica transmitía muchísimo. Para la época y la idiosincrasia del fútbol peruano. Hubo una disciplina bastante buena”

Perú remontó en su debut a Bulgaria para ganar 3-2. (Foto: Archivo Prensmart)

Se cumplen 50 años de la participación de Perú en el mundial de ‘México 70’

Argentina 78: la mejor volante de la primera fase

Clasificación tras ganar Copa América

Grupos Perú 3-1 Escocia

Holanda 0-0 Perú

Perú 4-1 Irán Segunda fase Brasil 3-0 Perú

Polonia 1-0 Perú

Argentina 6-0 Perú

Jaime Duarte

“Las exigencias pasan factura, el equipo tenía algunos nombres nuevos y físicamente no andaba bien (en la derrota ante Argentina). No pasó nada después del partido, solo estábamos agotados y callados. No me gusta caer en comparaciones porque cada época es distinta, pero para mí, los bastiones y referencia del Perú es en México 70 porque ellos dejaron un legado. En 12 años se logró clasificar a tres mundiales sin muchas facilidades, eso es meritorio"

Guillermo La Rosa

“Hubo dos sensaciones, dos sabores. En el 78 jugamos muy bien ante selecciones muy complicadas. En la segunda fase las cosas no salieron como queríamos. Nos faltó la tranquilidad de la primera fase. En el 82, en realidad jugamos como amistosos, porque no jugamos como los anteriores. Nos chocó mucho el primer partido con Camerún y no pudimos levantar pese a que teníamos una buena selección. La del 70 si dejó buenos recuerdos. Eran mis ídolos”









"El Gráfico" calificó a la volante peruana como la mejor de la primera fase. (Foto: El Gráfico).













España 82: decepción total

Segunda clasificación consecutiva

Fase Resultados Grupos Perú 0-0 Camerún

Italia 1-1 Perú

Polonia 5-1 Perú





Juan Carlos Oblitas

“Fueron dos grandes selecciones, la del 78 continuando con la campaña de la Copa América del 75, con una gran eliminatoria y una primera parte del mundial muy buena, terminando muy mal. El equipo del 82, desde mi punto de vista, fue la mejor selección de las que tomé parte, como expresión de equipo y de juego, eliminando a dos grandes selecciones, Uruguay y Colombia con una destreza en el juego de primer nivel. Desgraciadamente, llegamos muy mal preparados a España y Tim nunca puso en el campo el equipo que había clasificado, nunca entenderé eso”.

Julio César Uribe

“En el proceso eliminatorios estábamos unidos, en el mundial desunidos. Eso fue fundamental para una mejor respuesta colectiva. No había esa intensidad emocional de protección al compañero en la disputa de acción tras acción y esa debilidad no jugo en lo que fue nuestra participación en el mundial. La diferencia en el manejo del grupo se vio reflejado en el campo de juego y eso nos impidió desarrollar el mundo que hubiésemos podido por la capacidad de cada uno de los integrantes. La salud del grupo siempre es lo más importante y es fundamental que este siempre unida”.

Oblitas en acción ante Italia. (Foto: Archivo El Comercio)

