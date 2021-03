Conforme a los criterios de Saber más

“Está bien que se postergue”, es lo que les respondió Ricardo Gareca a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol hace un par de días. Desde la Videna querían llevar una postura a la reunión virtual de ayer entre presidentes de la Conmebol y a la de hoy ante la FIFA. La agenda de estos extensos encuentros ha sido una sola: tratar de salvar la fecha doble de Eliminatorias de marzo. Pero no se pudo y la Blanquirroja ya no jugará ante Bolivia y Venezuela a finales de mes. No hubo consenso en Conmebol, no hubo brazo a torcer de la UEFA y todo eso fue comunicado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien no pudo solucionar el impasse y tuvo que aceptar mover el calendario. Las Eliminatorias, hoy más que nunca, son una novela de suspenso.

“La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido”, comunicó la Conmebol ayer al mediodía. Las posiciones, a favor o en contra de que se juegue, estaban rodeadas de argumentos económicos y deportivos. Para las máximas entidades del fútbol internacional, es un golpe tremendo a sus arcas postergar esta fecha doble, sobre todo después de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19. Hay contratos con auspiciadores, transmisiones de TV pactadas, etc. Por eso, tanto Alejandro Domínguez, de Conmebol, como Infantino buscaron una salida que no afecte a nadie y aquí se incluyen los asuntos comerciales. Sin embargo, esta vez tuvieron que ceder ante el poder de la UEFA y de los clubes grandes de las principales ligas del continente europeo.

En cambio, y aquí volvemos a la conversación entre los directivos peruanos y Gareca, las federaciones manifestaron que una fecha de Eliminatorias con tantas restricciones de viajes y cuarentenas (sobre todo en los países europeos) iba a convertirse en una competencia desnaturalizada y desigual. En este enfoque predominó el ‘fair play’ en el deporte. Y es lo que finalmente ganó.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 6, 2021

Conmebol buscó salidas desde varios frentes y sus manotazos duraron hasta ayer al mediodía, cuando comunicaron en sus redes sociales que todo quedaba en manos de la FIFA, ente organizador de las Eliminatorias. La postergación era inminente y solo faltaba que lo comunique el mismo Infantino,

Agustín Lozano, presidente de la FPF, no se ha pronunciado abiertamente luego de estas dos reuniones. Quien sí lo hizo, en representación del comando técnico de Gareca, fue el preparador físico Néstor Bonillo. “Lo ideal es que todos cuenten con sus futbolistas, porque la esencia de un seleccionado es tener los jugadores que el entrenador requiera”, explicó. La postura del comando técnico y del área deportiva de la selección peruana siempre fue el mismo: que no se juegue.

Si hacemos un recuento de las últimas reuniones donde se tuvieron que tomar acuerdos entre federaciones de la Conmebol, es importante señalar que casi siempre se ha buscado y obtenido el consenso. Y Lozano, como representante de Perú, nunca ha sido una voz disidente en estos encuentros. Sin embargo, esta vez el consenso fue “por no jugar”, porque se pusieron firmes algunas federaciones como las de Brasil y Colombia (según fuentes cercanas a Conmebol).

Fue realizada una sesión de trabajo de la FIFA, CONMEBOL y asociaciones miembro sobre la fecha de marzo de las Eliminatorias. La FIFA se comprometió a seguir buscando una solución al impasse surgido ⬇️ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 5, 2021

—El tiempo es un aliado (para Gareca)—

Más allá de que no podamos contar con jugadores como Renato Tapia o Luis Advíncula –las restricciones en España han aumentado en la última semana–, para Gareca y compañía siempre fue mejor enfocarse en una Eliminatoria con calendario más apretado, pero con la mayoría de los jugadores al cien por ciento en su estado físico.

Aquí tenemos el caso de dos futbolistas fundamentales que no llegarían en las mejores condiciones a la próxima fecha de Eliminatorias: Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. La postergación sería, en este caso, será un alivio para tomar mejores decisiones en los atacantes que enfrentarán a Bolivia y Venezuela.

Ricardo Gareca cumple seis años al mando de la selección peruana

La FIFA, dentro de las opciones para hacer viable la quinta fecha de Eliminatorias, habría propuesto que se jueguen las próximas fechas en Europa y aquí sí la negativa ha sido rotunda desde Conmebol . El tema se fue agravando con el paso de las horas y ahora es una postergación oleada y sacramentada. Los clubes europeos más poderosos se unieron para expresar su oposición a ceder jugadores sudamericanos a sus selecciones. “Los clubes les pagan a los jugadores, eso significa que tenemos que ser la primera prioridad”, dijo esta semana el técnico del Liverpool, Jurgên Klopp.

Esta reunión FIFA-Conmebol se había pactado para el lunes y se adelantó para hoy. El sentido de urgencia era continental. Imposible disimularlo. Y la fecha de Eliminatorias de marzo siempre fue la crónica de una postergación anunciada.

CRONOLOGÍA DE UNA CANCELACIÓN

3 de marzo

España confirma que los viajeros que lleguen desde Colombia o Perú hagan cuarentena de 10 días. Esta medida se suma a las restricciones más generales de países como Inglaterra y Alemania.

5 de marzo

Presidentes de las Federaciones sudamericanas se reunieron de manera virtual para discutir la viabilidad de la fecha de Eliminatorias en la última semana de marzo.

6 de marzo

Gianni Infantino se reunió con los representantes de la Conmebol y allí se decidió postergar la fecha de Eliminatorias de marzo.

7 de marzo

Ricardo Gareca iba a enviar la lista de convocables del extranjero para que se envíen cartas y tramitar los permisos correspondientes. Se iban a enviar 30 cartas desde Videna. Esto ya quedó descartado.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Ricardo Gareca aclara contacto con Santiago Ormeño (W Deportes)