Conforme a los criterios de Saber más

Agustín Lozano no ha necesitado ser un experto jugador de ajedrez para convertirse en una pieza clave dentro del tablero de la Conmebol. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol no solo es un directivo cuestionado para las grandes cabezas del fútbol internacional, sino que también es un voto. A pesar de la crisis de poder en el fútbol generado por el caso FIFAgate, tanto en la FIFA como en la Conmebol no se han despojado de la costumbre reelecionista. Los presidentes de las máximas entidades del balompié no quieren ser aves de paso. Llegan para quedarse. Y para ello, es fundamental encontrar consensos y no tener voces disidentes. Lozano, investigado por el Ministerio Público por el aprovechamiento de su cargo como alcalde de Chongoyape, es parte de ese voto unánime que busca Alejandro Domínguez, presidente actual Conmebol, para las elecciones del año 2022. Díganle alfil, peón o torre, pero Lozano es la pieza necesaria para la jugada maestra de la máxima autoridad del fútbol sudamericano.

-La Videna su club social-

Agustín Lozano, en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19, apareció en una foto con amigos exfutbolistas jugando una pichanga , en una de las canchas de Futsal de la Videna. Hasta el momento no ha dado una veraz explicación sobre esa inconducta . Desde sus tiempos de vicepresidente de la gestión de Edwin Oviedo, Lozano confundía a la sede de la Federación como su club social. Cada vez que visitaba Lima usaba las habitaciones de la Videna para el hospedaje de su familia. Y su justificación, en entrevista con este reportero, es que “la Federación no me paga el hotel cuando vengo”

Agustín Lozano con su grupo de amigos, en una pichanga en tiempos de pandemia. (Facebook/Liga 2 Perú Oficial)

Ese beneficio a su entorno familiar y amical los ha acentuado en sus tiempos de presidente interino (porque Edwin Oviedo fue detenido en diciembre del 2018). La prueba es la presencia de su hijo mayor en los camerinos de Argentina, en el último partido de Eliminatorias de la selección peruana. Con restricciones y cuidados máximos, no se entiende qué hacía su primogénito entregando banderines y tomándose una foto con Lionel Messi . Tampoco hay explicaciones lógicas para esto.

Hijo de Agustín Lozano se tomó foto con Lionel Messi después del último Perú-Argentina. ¿Se incumplieron los protocolos? (Foto: Instagram).

Dentro de las últimas facilidades a su entorno que hemos encontrado, fue hallar el nombre de su abogada Lucía Soriano, en bases de datos de la FPF donde aparecen directivos y trabajadores de la federación. Soriano aparece como beneficiada con el FAN ID y con una credencial con pases a los partidos de la selección peruana. Hoy es la encargada de defender a Lozano ante el Ministerio Público por los cargos de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible y falsedad ideológica (en su periodo como alcalde de Chongoyape).

En este extracto del reporte oficial de invitados en el Mundial de Rusia, aparece Lucía Soriano y la esposa de Agustín Lozano.

-Reeleccionismo como bandera-

Ese lazo electoral entre Agustín Lozano y Alejandro Domínguez puede ser la explicación a la benevolente sanción recibida durante la investigación por las reventas de entradas durante las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. A pesar de las pruebas, donde aparecía como implicado directo el cuñado de Lozano, César Herrera, el castigo fue solo una multa para Lozano y toda su directiva: “por ser poco diligentes”. Es decir, “por haber descuidado el destino de esas entradas de cortesía”.

Cinco mil dólares y una campaña para sensibilizar a los hinchas sobre el daño que hace la reventa de entradas en el fútbol. Esa fue la sancion final aplicada por la Comisión de Ética de la Conmebol, presidida por Natalia Simeone, quien podría ser tachada de su carga al ejercer ese cargo legal a la par de ser manager de futbolistas y entrenadores.

-Obedecer a Conmebol-

Esa fidelidad a ultranza de Lozano con la Conmebol puede servir para entender otro hecho que no ha sido esclarecido con transparencia en la Federación Peruana de Fútbol: la cesión de los derechos de transmisión de cuatro equipos de fútbol profesional a la cadena DirecTV.

El Consorcio Fútbol Perú, léase GOL Perú, había ofrecido un promedio de cuatro millones de dólares por cuatro meses y 25 millones hasta el 2015 para Deportivo Llacuabamba, Atlético Grau, Alianza Universidad y Carlos Stein. A pesar de la oferta, la FPF elegió a DirecTV y nunca se explicó con claridad por qué esta propuesta era la mejor. La pregunta, ante la imposibilidad de una entrevista, la manifestamos en este texto: ¿Es verdad señor Lozano que DirecTV no pagó un solo por estos derechos?

¿Por qué no se llegó a un acuerdo con Consorcio Fútbol Perú? ¿No será porque esta entidad tiene como cabeza al uruguayo Paco Casal? Aquí sí es posible encontrar otra conexión entre Lozano y la Conmebol. El polémico Casal hoy tiene un juicio por diez millones de dólares con la máxima entidad sudamericana del balompié. Es un enemigo totalmente identificado. ¿Fue una orden de Domínguez desde Asunción?

Comunicado de Gol Perú sobre el manejo de la FPF con los derechos de TV.

-Retroceso deportivo-

En entrevista con la periodista Alexandra Horler, Lozano lanzó una frase más que temeraria: “He realizado en dos años, el trabajo que no se hizo en veinte”. Este firmado no resiste ni el más mínimo fact checking. Para empezar, en la gestión Lozano no hay un solo plan descentralizado formativo de menores. Con competiciones suspendidas, con la pandemia encima, es razonable que muchos proyectos no despeguen, sin embargo no hay evidencias de una inversión consecuente con la importancia del fútbol formativo.

Y en cuanto a la infraestructura, lo que tanto preocupaba a Ricardo Gareca, también estamos viviendo un retroceso preocupante. El predio que se estaba construyendo en Chaclacayo ha quedado totalmente abandonado.

El 16 de noviembre del 2017, un día después de la clasificación peruana al Mundial, se firmó un convenio entre la FPF y el Arzobispado de Lima para la cesión temporal de un terreno de 114,000 metros cuadrados. Allí, el compromiso de la Federación fue construir seis canchas de fútbol reglamentarias, camerinos, habitaciones y áreas de servicio. Las obras comenzaron antes del Mundial de Rusia y se detuvieron en febrero del 2020. Agustín Lozano, acusando falta de presupuesto, detuvo las obras de mantenimiento, desmontó los equipos de riego y dejó sin puertas ni ventanas a las habitaciones. Y como cereza de pastel, se dejó una deuda de más de un millón de soles con la empresa encargada del mantenimiento de las canchas, Agrícola Pumayaca. Hoy, este pago se está discutiendo en un arbitraje judicial.

Ricardo Gareca inauguró dos canchas de fútbol en Videna de Chaclacayo. Las obras quedaron paralizadas hace un año. (Foto: FPF).

-Ausencia de transparencia-

En marzo del 2019, después de la salida del secretario general Juan Matute, se realizó una Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol. Después de la exposición detallada del contador Fredi Salazar se confirmó un déficit superior a los 50 millones de soles durante s 30 meses (empezando el conteo en octubre del 2016).

Por votación unánime se decidió no aprobar este balance y pedir una auditoría forense (es decir la investigación criminalística-contable para supuestos casos de fraude económico) para estos periodos. En diciembre del año pasado, en una decisión insólita, la misma Asamblea aprobó que no se detallen los resultados de este informe. Esa ausencia de transparencia es otra de las principales culpas de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Dentro de sus últimas controversias, aparecen las denuncias por soborno al árbitro Miguel Santiváñez. El 6 de enero fue detenido el ex presidente del Juan Aurich, Juan Merino, por un caso de secuestro y extorsión. En la diligencia, fue incautado el celular de Merino, amigo de Lozano desde hace más de 30 años, y allí aparece un audio donde se detalla un supuesto soborno a Santiváñez para que arbitre a favor del club Alianza Atlético en su partido ante Sport Chavelines, en diciembre del año pasado. El caso se encuentra en investigación, Santiváñez fue suspendido por la Conar y Lozano se mantiene en silencio como cabeza del fútbol peruano.

Con ese mismo silencio, se redujeron las exigencias en la Comisión de Licencias. Hoy tenemos clubes como Llacuabamba con salarios pendientes desde el año pasado, clubes que han abandonado sus divisiones menores, sus canchas de entrenamiento y tenemos, también, este asunto legal en el TAS entre Alianza Lima y Carlos Stein (por las sanciones benevolentes de Licencias). ¿Por qué ser tan flexible con los clubes profesionales? Porque también son votos. Lo que Domínguez hace con Lozano, él lo repite con los representantes del fútbol local. En diciembre le aprobaron la permanencia hasta diciembre de este año. Y después, aunque no lo diga aún, el plan sería presentarse a la reelección. Es evidente que no se quiere ir. es evidente que no se quiere ir. Ese plan nunca termina bien en Videna. También es bueno que lo recuerde.

Conmebol sanciona a Agustín Lozano

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Agustín Lozano se mostró dubitativo ante preguntas por reventa de entradas | Video: Al Ángulo