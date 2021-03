Conforme a los criterios de Saber más

La recta final. La esperada audiencia de Alianza Lima en el TAS, contra la Federación Peruana de Fútbol (a donde pertenece la Comisión de Licencias) y Carlos Stein, se llevará a cabo el lunes 15 de marzo. Tan solo dos días después, se revelará el fallo que mantendrá o no a los íntimos en la máxima categoría. Todo este proceso se realizó de manera acelerada, sin eso era imposible que se resuelva en estas semanas, pero que aún genera dudas entre sus hinchas.

Esta historia empezó el sábado 28 de noviembre de 2020. Alianza Lima perdía ante Sport Huancayo y descendía a la Liga 2 al ubicarse antepenúltimo en la tabla, con 26 puntos. Carlos Stein se salvó por una unidad, pero en La Victoria encontraron una forma de salvarse. En el club consideran que la Comisión de Justicia ejecutó un mal castigo a Carlos Stein, al tan solo mutarlos por deudas pese a ser reincidentes. Previo a eso, buscaron ganar el partido ante el ‘Rojo Matador’ por un supuesto incumplimiento de los protocolos de salud. Este pedido fue rechazado.

El 29 de enero de 2021, dos meses y un día después del descenso, el Tribunal de Licencias negó el reclamo de Alianza Lima, por “no acreditar su calidad de interviniente en el procedimiento que sanciona al club Carlos Stein”. Con este fallo en contra, los blanquiazules se quedaron sin instancias de justicia deportiva a dónde recurrir en el Perú y anunciaron su presencia en el TAS. Como máxima organización de su rubro en todo el planeta, su decisión será inapelable.

- EL CRONOGRAMA -

“El proceso fue presentar una declaración de apelación el jueves 4 de febrero. Es el paso inicial, son 21 días desde que sale la decisión que vas a apelar para hacerlo (se presentó cinco días después). Es un documento bastante sencillo, en el que dices “TAS, tengo esta decisión” y tienes que poner todos los elementos para ver que es una decisión apelable”, le dice Julio García, abogado de Alianza Lima, a El Comercio.

El también defensor de Paolo Guerrero previo a Rusia 2018 nos comenta más detalles. “Debe ser una decisión en última instancia por las federaciones nacionales, el contenido es sobre temas arbitrales y que haya una cláusula arbitral derivada de los reglamentos de la institución contra la cual reclamas, en este caso, los estatutos de la Federación y el reglamento de Licencias te dicen que la puedes llevar al TAS”, comentó.

“El TAS revisa eso. Le explicas en qué consiste el caso de manera resumida, le adjuntas algunas pruebas básicas, cumples con pagar una primera tasa de mil francos suizos (alrededor de S/.4,000) y lo presentas. En base a eso, te dicen que es un caso que pueden ver y empieza a correr el arbitraje. Después debes presentar la memoria de apelación”, agrega García.

En esta memoria de apelación se cuentan todos los hechos y argumentos legales que fundamente su apelación, así como pruebas y testigos. Se presenta en un plazo de diez días después que vencieron los 21 de la declaración. Es decir, un mes exacto. El plazo de Alianza Lima vencía el 4 de marzo, pero en la declaratoria pidieron que el proceso sea acelerado, es decir, con plazos de menor tiempo.

“En ese caso, el TAS te dice “pónganse de acuerdo”. Desde ahí comenzó un proceso donde conversamos los tres actores (Alianza Lima con la Federación Peruana de Fútbol y Carlos Stein) y, tras una serie de conversaciones, se llegó a un acuerdo para que sea acelerado. En un documento se le notifica al TAS el nuevo cronograma. Agradecemos la buena actitud de ambos, no pusieron trabas. Todo esto sucedió el miércoles 17 de febrero”, nos cuenta Julio García.

Alianza Lima presentó sus memorias el miércoles 24 de febrero. Carlos Stein y la FPF tienen plazo hasta el jueves 11 de marzo para responder. Los blanquiazules tendrán que analizarlas en tiempo récord, ya que el lunes 15 a las 11 de la mañana es la audiencia y el fallo del TAS se conocerá el miércoles 17. Sin ese acuerdo, hubieran ido a un proceso ordinario, proyectado, en un plazo muy optimista, para que acabe recién en abril.

Proceso de Alianza Lima en el TAS

Fecha Evento Declaración de apelación Jueves 4 de febrero Las partes acuerdan cronograma acelerado Miércoles 17 de febrero Alianza Lima presenta memorias Miércoles 24 de febrero FPF y Carlos Stein presentan memorias Jueves 11 de marzo Audiencia ante el TAS Lunes 15 de marzo Fallo del TAS Miércoles 17 de marzo

El abogado cierra esta parte con algunos detalles del proceso acelerado. “No es que se investiguen menos cosas o el TAS trabaje distinto, solo que nos ponemos de acuerdo con los días. Si les preguntas a los abogados de FPF y Stein o nosotros, claro que nos hubiera gustado tener más días. Hemos dejado cosas que podíamos incidir más”.

- LAS DUDAS -

La Liga 1 2021 tiene como fecha de inicio el viernes 12 de marzo, jornada en la que Carlos Stein debutará ante Alianza Atlético en el ‘Clásico de la fecha’. Alianza Lima conocerá el fallo cinco días después, generando la primera gran duda entre sus hinchas: ¿qué pasará si el TAS le da la razón al equipo victoriano? Todo eso depende de qué diga la respuesta del máximo ente de justicia deportiva en el mundo.

El letrado cuenta con algunos panoramas. “Que el torneo haya empezado o no, no implica en su decisión, pero seguro lo tendrán en cuenta. Si finalmente dijeran que Alianza Lima tiene la razón, un escenario hoy posible, y el campeonato ya empezó, con lo que esta decisión será para el 2022. Eso genera otra coyuntura: si no es justo que juegue Liga 2 en este momento, ¿quién responde con todo lo que implica en términos de menores ingresos y el perjuicio? Quizás la FPF debe evaluar las implicancias de todos los escenarios que la puedan afectar“.

El caso peruano más recordado en el TAS fue el de Paolo Guerrero en 2018. García afirma que de haber sido en español, no lo hubieran castigado 14 meses. (Foto: AP/ Jean-Christophe Bott)

Es decir, la Federación Peruana de Fútbol debería ser cauta en una posibilidad (no probabilidad) que Alianza Lima tenga razón y pueda cumplir en esta temporada. Entre las pruebas que presentaron los victorianos, existen antecedentes de casos como el suyo. Todo depende cómo el TAS interprete el reglamento del torneo.

“No sé hasta que punto el TAS entraría en una decisión de que los dos, Alianza Lima y Carlos Stein, se queden en Primera. Si están declarando que se aplicó mal el reglamento, se modificaría sin modificar. A la FPF, como organizador del torneo, le impacta cualquier decisión que se tome. Me parece complicado que se altere todo el formato, pues ya se hizo el sorteo“, analiza García.

En Alianza Lima le pidieron al TAS que actúe como una instancia más, es decir, sustituyendo a la Comisión de Licencias. Pero los tres árbitros tiene toda la libertad para su decisión, más allá de los pedidos expuestos, la cual se debe respetar al pie de la letra. Cada palabra en su resolución será clave para las acciones que deben tomar las partes.

Ojo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo debe responder de manera específica de la demanda: la petición de Alianza Lima, que es aplicar correctamente el reglamento en la tabla de la Liga 1 2020. Puede dar razón en una y no en otra, hasta que la FPF considere los antecedentes y ver cómo aplica el fallo, en caso de ser favorable para los blanquiazules. El español sea un idioma oficial desde octubre del año pasado, favoreciendo este caso. Los tres árbitros, uno elegido por cada parte más el presidente que designa el TAS, son de países de habla hispana.

Alianza Lima no juega un partido oficial desde hace tres meses. (Foto: Liga de Fútbol Profesional / @LigaFutProf)

En 2017, el TAS le dio la razón a Sport Áncash en un reclamo jugando en Segunda, pero no le permitió subir a la máxima categoría. En Alianza Lima confían que esto no suceda, sino que se queden en la Liga 1. No es descabellado pensar en una indemnización económica en caso tenga razón y no le den el ascenso para 2021.

- LOS COSTOS -

En la página web del TAS se puede conocer la inversión para presentar un reclamo ante este ente. Todo empieza con los 1000 francos suizos (S./4 mil 87 soles al último tipo de cambio) como Tasa a la Secretaría para tramitar la solicitud. Luego, los costos administrativos dependen de la cuantía del litigio, que van desde 100 francos suizos (S/.487) hasta los 25 mil (S/.102,175). El pago de los honorarios de los árbitros tiene un intervalo de 300 a 500 francos suizos (S/.1,203 a S/.2,006).

Según menciona el Tribunal, cada una de la partes asumirá los gastos de sus testigos, expertos e interpretes (en este caso no necesarios). Al final del procedimiento, la Secretaría del TAS determinará el importe final del costo del arbitraje. Que el proceso de Alianza Lima sea de manera acelerada no aumenta ni reduce a ninguna de las cifras mencionadas.

