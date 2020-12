Conforme a los criterios de Saber más

El sábado 28 de noviembre quedará como una fecha fatal en la historia de Alianza Lima. Aquella tarde, el conjunto íntimo se fue al descenso por primera vez en su historia como equipo profesional. Más allá que no ha pasado ni un mes de este terrible suceso, el Fondo Blanquiazul, que deja en evidencia estar al mando, ha buscado diversas formas de mantenerse en la máxima categoría, todas en vano hasta la fecha.

La primera fue en una acusación al rival que lo envió al descenso, Sport Huancayo. Dos días después de irse a la baja, Alianza Lima presentó un reclamó ante la Federación Peruana de Fútbol por un supuesto incumplimiento de los protocolos de salud. En su queja argumentaban que Wilmar Valencia había dejado la concentración del ‘Rojo Matador’ para dar una entrevista, algo prohibido por la pandemia del COVID-19.

De esta forma, y de conseguir un marcador de 2-0 a favor, los Íntimos (26) superaban a Carlos Stein (27) y lo mandaban al penúltimo lugar de la tabla, uno de los tres puestos con vía a la Liga 2. El 4 de diciembre, este reclamo fue declarado infundado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. La respuesta fue que el entrenador respetó el distanciamiento y protocolos del Minsa. Diana López firmaba el documento que acababa con la opción de salvarse por esa vía.

- CARLOS STEIN -

En paralelo, Alianza Lima apuntó una poderosa carta hacia su oponente directo en su búsqueda por no bajar, Carlos Stein. Días antes de la última fecha, el 23 de noviembre, la Comisión de Licencias multó a Carlos Stein por deudas. No era la primera vez que sucedía esto con el cuadro norteño y eran evidentes las reiteradas faltas al leer el documento. Eso sí, en un párrafo se daba a entender que la situación actual permitía que el castigo no sea tan severo como en otras ocasiones.

Alianza Lima derrotó 2-0 a Carlos Stein en la Videna por la Liga 1. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

En La Victoria no estaban de acuerdo. Estaban seguros que al ser un castigo ya repetido, el que correspondía en este caso era la resta de puntos. Que Carlos Stein pierda solo uno, los dejaba en la Liga 1. El equipo legal, César Torres como líder, elaboró un reclamo ante la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. El éxito en este pedido era clave para acabar con la pesadilla vivida semanas antes en el Nacional.

Pero el castillo de naipes se derrumbó el 14 de diciembre. La Gerencia de Licencias envió un oficio en donde respondía que su pedido debía ser rechazado. El argumento fue que Alianza Lima no tenía absolutamente nada que ver en la situación de Carlos Stein, y si alguien debía mostrar su rechazo a esta resolución, era el mismo equipo Carlista. Como observación, aclararon que no podrían recurrir al TAS por el mismo motivo.

- TAS y medida cautelar -

Esa misma tarde, Diego Guerrero, abogado del club, habló con El Comercio y contó que “si llegamos al TAS, vamos a anteponer una medida cautelar que nos podría dar alguna luz en primera porque lo que debe quedar claro es que tenemos un derecho acá”. Una medida cautelar, sin dudas, era un recurso más de los Íntimos para permanecer en Primera División, quizás el más riesgoso.

La aprobación de este documento obligaría a la FPF a mantener a Alianza Lima en la Liga 1 hasta que el TAS diga lo contrario. En otras palabras, convertirlo en un ‘invitado’ hasta que se arregle su situación. En una reflexión mayor, se ve como el más inviable. Que el máximo ente de justicia deportiva decida que jueguen en Segunda en pleno torneo, volvería en un caos (aún mayor) a nuestra Primera División.

Una derrota contra Sport Huancayo envió a Alianza Lima a la Liga 2. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

“La medida cautelar nos permitiría jugar la Liga 1 pero es a futuro. No podría darte una respuesta asegurando algo al respecto”, fue el argumento de Diego Guerrero. Eso sí, el abogado dejaba en claro que el TAS era una real y fuerte opción de Alianza Lima, pero antes está el Tribunal de Licencias. El tiempo es corto y en el Fondo Blanquiazul lo saben.

- EL ÚLTIMO RECURSO -

El jueves 17 de diciembre, la Junta de Acreedores solicitó formalmente a la Federación Peruana de Fútbol que no haya descenso en la Liga 1. En tres semanas de diversos pedidos, este es, de lejos, el más osado. En su momento, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba han manifestado el mismo deseo. La carta está impulsada por el Fondo Blanquiazul, la SUNAT y los acreedores laborales.

Eso sí, en la FPF no están en planes de modificar el tema del descenso. La anulación del mismo obligaría a que nuestra máxima categoría se juegue con 21 equipos en 2021, una cifra totalmente descabellada. Solo esta temporada, con uno menos, el calendario ya era extenso y se notó peor con la seguidilla de partidos tras la para entre marzo a agosto. ¿Qué otras formas se buscarán para mantener a Alianza Lima en Primera?