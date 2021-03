River Plate humilló a Racing por la Supercopa de Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo vapuleó por 5-0 a la ‘Academia’ y sumó el título número doce de la ‘Era Gallardo’ desde que el ‘Muñeco’ dirige a los ‘Millonarios’. Ello ha provocado diversas reacciones, entre las más curiosas se encuentra de Óscar Ruggeri, quien afirmó que los hinchas de Boca Juniors “quieren que se vaya de River porque gana mucho”.

Desde que arribó Marcelo Gallardo a River Plate como entrenador en 2014, River Plate sumó 12 títulos, 11 profesionales y uno amistosos. Dentro de ellos, se encuentran dos Copa Libertadores y una Sudamericana. Cabe destacar que se enfrentó en tres ocasiones a Boca Juniors, ganándole las tres series.

La noche del jueves, el equipo del ‘Muñeco’ humilló por 5-0 a Racing Club de Avellaneda, consagrándose campeón de la Supercopa de Argentina. Ello contrastó, una vez más, con el presente de Boca Juniors, quienes un día antes sufrieron más de la cuenta para eliminar a Claypole de la Copa Argentina.

Tras lo ocurrido, en el programa ESPN F90′, el polémico Óscar Ruggeri volvió a realizar una declaración resonante: “Todos dicen que van a ver la reserva, son momentos en la vida. Hay momentos en los que te levantas luego de perder un partido y no quieres moverte. En cambio, cuando lo ganas, te dan ganas de cruzarte con todo el mundo. El del almacén te vuelve a increpar por ganar otra vez, claramente hincha de Boca. Los de Boca no lo quieren en River, el de Boca no putea a Gallardo, le pide que se vaya”, afirmó.

Óscar Ruggeri: “Los hinchas de Boca Juniors quieren que se vaya Gallardo, gana mucho con River”

Boca Juniors vs. River Plate: ¿cuándo se jugará el Superclásico de Argentina?

El próximo encuentro entre ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se disputará el domingo 14 de marzo a las 4:00 p.m. (hora peruana) en la Bombonera, posiblemente con participación de Carlos Zambrano en el cuadro azul y oro. La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN y TNT Sports.

