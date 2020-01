Después de enfundarse la piel crema con la que soñó desde niño, defender a su país en tierras rusas y conquistar a los Monarcas, Edison Flores irá por un desafío igual de excitante y del tamaño de los sacrificios que hizo. Recordemos el extenso viaje que hacía desde su barrio en Collique hasta Campo Mar para entrenar en las divisiones menores de Universitario. Esfuerzo que le sirvió para llegar hasta donde está: cumple ahora el sueño americano. Ayer, el DC United oficializó el traspaso de ‘Orejas’ a la MLS, en una operación que bordea los 5 millones de dólares; se convirtió, así, en el jugador más caro en la historia del club de Washington. Mientras, el lunes por la noche, Fernando Pacheco también fue presentado como nuevo futbolista del Fluminense de Brasil. El 2020 recién comienza, pero ya tenemos a dos peruanos que cambiaron de aires para brillar afuera.

► Edison Flores cambió México por la MLS: DC United presentó al peruano [VIDEO]

► Messi se despidió de Ernesto Valverde a través de Instagram: “Eres magnífica persona”

A través de sus redes sociales, el DC United le envió un mensaje a Flores y a los hinchas del club, quienes se ilusionan con la llegada de uno de los goleadores de la selección peruana en la era Ricardo Gareca. “¿Esto es lo que estabas esperando? Edison Flores, bienvenido a DC”, publicó la cuenta oficial del DC United; terminó, así, con la incertidumbre de los hinchas, quienes estaban a la expectativa de conocer a uno de los tres ‘designated player’ (‘jugador franquicia’).

–Números y despedida–

En su última temporada en tierras aztecas, Flores jugó 21 partidos y alcanzó la semifinal del torneo mexicano. Además, anotó 7 goles y dio 4 asistencias en el último semestre; se convirtió en uno de los jugadores más destacados del cuadro rojiamarillo. Estas grandes actuaciones le permitieron a Flores ganarse un lugar en el corazón del hincha del Monarcas Morelia. Por ello, el peruano también aprovechó la ocasión para despedirse.

“¡Llegó el día! Agradecimiento eterno a todo Monarcas. A mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, doctores y directiva por la oportunidad linda de compartir todo este tiempo con ustedes. A la afición que me apoyó y al equipo en las buenas y malas”, indicó Flores en sus redes sociales. “Me voy tranquilo porque traté de dar lo mejor, aunque a veces salía bien y otras no, pero luché y me sentí un hincha más dentro del campo. Dejo muchos amigos, pero ahora me toca vivir otra experiencia. Gracias, los seguiré desde donde esté. Les deseo un gran año y les deseo lo mejor”, continuó nuestro compatriota, quien usará la dorsal ‘10’ en su nuevo equipo.

-A conquistar Brasil-

En enero del 2011, el volante nacional Luis Ramírez fichó por el Corinthians y, con ello, se encargó de reabrir la puerta del fútbol brasileño para nuestros compatriotas. Por alguna razón, esta había quedado clausurada para los peruanos por casi cuatro años. El último en haber jugado el Brasileirao, hasta antes de ‘Cachito’, fue Martín Hidalgo (Internacional 2006-06 y Gremio 2007-08). Sin embargo, fueron los goles de Paolo Guerrero los que les devolvieron el interés real a los agentes brasileños por los elementos blanquirrojos. El ‘Depredador’ les refrescó la memoria, les dejó en claro que el peruano tenía la calidad necesaria para triunfar en el país de Ronaldinho, Ronaldo, Adriano y otros tantos dioses del olimpo del fútbol. Con el título del Mundial de Clubes y su gol ante Chelsea, Paolo, como se dice, les hizo un cherry tremendo a todos aquellos compatriotas que buscan emigrar a esas tierras en el futuro.

Posteriormente, llegaron Raúl Ruidíaz (Coritiba 2012-14), Yoshimar Yotún (Vasco da Gama 2013), Luis Advíncula (Ponte Preta 2013), Junior Ponce (EC Pelotas 2013), Nilson Loyola (Goiás 2018), Christian Cueva (Sao Paulo 2015, Santos 2019-20), Miguel Trauco (Flamengo 2017), Beto da Silva (Gremio 2017) y Víctor Cedrón (Figueirense 2018). Aunque a algunos les fue mejor que a otros, esta es la prueba de que el brasileño había recobrado la confianza por el mercado peruano. Y, bajo esta consiga, la de devolver con buenas actuaciones la fe depositada, Fernando Pacheco ha sido el último en viajar hacia Brasil. El ex Sporting Cristal fue fichado por el Fluminense y le compraron el 100% de su pase. También está Alexander Lecaros, que defenderá la camiseta del Botafogo para este 2020. Con esto, el Brasileirao viene a ser la cuarta liga con más peruanos en el mundo. ¿Y cuáles son los campeonatos que tienen más peruanos?

-Repartidos en el planeta fútbol -

En total, son 40 nacionales los que militan en el fútbol extranjero entre Primera y Segunda División. Con la llegada de Flores a la MLS, es justamente Estados Unidos, con siete representantes, el país que más peruanos alberga en estos momentos: Alexander Callens (27 años, New York City), Marcos López (20, San Jose Earthquakes), Raúl Ruidíaz (29, Seattle Sounders), Yordy Reyna (26, Vancouver Whitecaps), Andy Polo (25, Portland Timbers) y Pierre da Silva (21, Memphis 901 de la USL Championship).

España también cuenta con cinco peruanos; sin embargo, todos ellos militan en Segunda: Advíncula (29, Rayo Vallecano), Jean-Pierre Rhyner (23, Cádiz CF), Bryan Reyna (21, Las Rozas), Beto da Silva (23, Deportivo La Coruña) y Jeisson Martínez (25, Club de Fútbol Fuenlabrada).

De allí siguen México (5), Brasil (4), Holanda (3), Francia (3), Portugal (2), Azerbaiyán (1), Arabia Saudita (1), Bolivia (1), Turquía (1), Irán (1), Rusia (1), Alemania (1), Argentina (1), Chile (1), China (1) y Japón (1).

Una frase muy conocida y usada, como sucedió en el Mundial de Rusia 2018, en donde miles de fanáticos se hicieron sentir y hasta fueron condecorados como la mejor hinchada del mundo por la FIFA, hace referencia a que los peruanos estamos en todos lados. Y el presente de los futbolistas nacionales en ligas extranjeras lo ratifica.