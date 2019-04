Así se definen los títulos de las ligas top de Europa

La Juventus tuvo su sábado de gloria y el PSG, su domingo de resurrección. La escuadra de Turín conquistó su octavo título consecutivo en la Serie A y estableció un nuevo récord en las ligas top del Viejo Continente, de paso estiró su supremacía en la península itálica con el título 35 para dejar más rezagados al Inter y al AC Milan (18 cada uno). A unos cuantos kilómetros, el conjunto parisino curó sus heridas -y recuperó a Neymar- con el bicampeonato en la Ligue 1 y se colocó a dos coronas del Saint-Étienne (10). Ahora la recta final de la temporada europea pone a España como el epicentro del fútbol mundial, dejando a la Premier League y la Bundesliga pendientes de resolución quizá hasta la última jornada liguera.

LA LIGA SE ACORTA

Este miércoles La Liga podría también tener a su nuevo rey. Con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 15 en disputa, el Barcelona visita este martes al Alavés (octavo en la clasificación). La ecuación es sencilla. El cuadro de Ernesto Valverde debe ganar en Vitoria y esperar que un día después los colchoneros caigan frente al Valencia en el Wanda Metropolitano.



Si los culés hacen sus deberes pero los madrileños también, la consagración se daría con una victoria el sábado en el Camp Nou cuando reciban al Levante. Ahí ya no importará qué ocurra con los dirigidos por Diego Simeone. “Hay que asegurar el título [de La Liga] lo antes posible, sin relajarnos. Después pensaremos en las semifinales de la Champions”, explicó Lionel Messi, el máximo estandarte del club catalán que puede lograr el triplete esta temporada al igual que el Ajax de Holanda.

Al Barcelona le queda pendiente sentenciar La Liga para luego centrarse en las semifinales de la Champions League, donde se medirá ante el Liverpool (1 y 7 de mayo) y después afrontará la final de la Copa del Rey frente al Valencia (25 de mayo). El bicampeonato es prioridad hoy para los culés, que lograrían su título liguero 26 para acortar distancias con el todavía amo y señor de España, Real Madrid (33).



Para el Atlético resultaría una hazaña cristalizar su undécimo trofeo puesto que deberá esperar un milagro para que el Barza se desplome. En cinco fechas debe sumar 10 puntos más que los culés, una misión más que improbable. La celebración blaugrana ya es cuestión de tiempo, nada más.

LA LIGA PJ PTS DIF Barcelona 33 77 +51 Atlético 33 68 +27 LO QUE FALTA BARZA 23/04 vs. Alavés visita 27/07 vs. Levante local 4/05 vs. Celta visita 12/05 vs. Getafe local 19/05 vs. Eibar visita ATLÉTICO 24/04 vs. Valencia local 27/04 vs. Valladolid local 4/05 vs. Espanyol visita 12/05 vs. Sevilla local 19/05 Levante visita

LA HORA INGLESA

Desde el tricampeonato del Manchester United (2007, 2008 y 2009), cuatro equipos se han repartido las coronas inglesas. Además de los ‘Red Devils’ (2011, 2013), el Chelsea (2010, 2015, 2017), el Manchester City (2012, 2014, 2018) y el Leicester (2016) se han alternado el poder, algo muy peculiar que solo ocurre en la Premier League a diferencia de las ligas de España, Alemania, Italia y Francia donde las monarquías tienen mayor vigencia.



Esta temporada vuelve a ser una lucha trepidante tras un 2017-18 monótono, dominado por los citizens de Pep Guardiola que sentenciaron el campeonato con cinco fechas de antelación. Esta vez el cuadro celeste no camina solo puesto que el electrizante Liverpool de Jürgen Klopp avisó que no dará por resuelto el título hasta la última jornada. Los ‘Reds’ tienen dos unidades de ventaja sobre los mancunianos aunque con un partido más. Este miércoles el clásico de Manchester en Old Trafford pondrá el calendario en orden: cada uno con 35 juegos y con tres pendientes.

“La pelea con el Liverpool es la mejor que hubo. Es uno de los mejores equipos que vi en mi vida. Daremos todo en Old Trafford, ante el Burnley, Leicester y Brigthon y veremos qué tan lejos podemos llegar. Pero si seguimos ganando de a tres [puntos] todo estará bajo nuestro control. Si ganamos estaré feliz. Y si perdemos habrá que felicitar al Liverpool”, señaló Guardiola.



Tras la eliminación de la Champions en unos emocionantes cuartos de final ante el Tottenham (0-1 en Londres y 4-3 en Manchester), el City de Pep tiene en el horizonte dos títulos tras conquistar la Copa de la Liga Inglesa: la Premier y la FA Cup, torneo al que está clasificado para la final que se disputará el 18 de mayo frente al Watford en Wembley.



Con la presión en los de Guardiola este miércoles, el equipo de Klopp mira desde el balcón también con otro objetivo a la vista: la Champions. Ahí lo espera el Barcelona en semifinales.

PREMIER PJ PTS DIF Liverpool 35 88 +59 M. City 34 86 +65 LO QUE FALTA LIVERPOOL 26/04 vs. Huddersfield local 4/05 vs. Newcastle visita 12/05 vs. Wolverhampton local CITY 24/04 vs. M. United visita 28/04 vs. Burnley visita 6/05 vs. Leicerter local 12/05 vs. Brigthon visita

TENDENCIA BÁVARA

Cada inicio de temporada de la Bundesliga tiene al Bayern Múnich como el gran favorito. Sus 28 títulos son la medida de su grandilocuencia en un campeonato donde no tiene rivales. El Nuremberg y el Borussia Dortmund apenas le hacen cosquillas con nueve y ocho ensaladeras cada uno, respectivamente. Decir que los bávaros no tienen obstáculos no es una exageración, aunque de tanto en tanto asoma un oponente que pone en jaque su hegemonía.



Tras un dominio de seis temporadas con Jupp Heynckes (2013, 2018), Pep Guardiola (2014, 2015, 2016) y Carlo Ancelotti (2017) en el banquillo, nuevamente es el Dortmund el que puede derribar sus sueños de grandeza, como aquel bicampeonato del 2011-12. Las ‘abejas asesinas’ aprovecharon la inestabilidad muniquesa a mitad de temporada, debido a las constantes rotaciones en el once titular, para arrebatarle el liderato. Sin embargo, el cuadro de Niko Kovac despertó a tiempo y recuperó el terreno perdido tras el jalón de orejas del director deportivo Karl Heinz Rummenigge. “Nadie tiene el puesto garantizado en el Bayern, ese es uno de los principios que tenemos en el club. Cualquiera que no pueda lidiar con esa presión está en el lugar equivocado”, advirtió el ex futbolista.

Ahora son los bávaros los que cuentan con una ventaja escasa de un punto a cuatro fechas del cierre.



Para el Bayern el título de la Bundesliga es imprescindible teniendo en cuenta su pronta eliminación de la Champions en octavos a manos del Liverpool (0-0 en Anfield y 1-3 en el Allianz Arena), aunque este miércoles deberá hacer una pausa para disputar las semifinales de la Copa de Alemania ante el Werder Bremen, donde también está obligado a ganar.



Cuatro fechas en juego y una temporada con tintes dramáticos que puede coronar a su nuevo campeón en el último minuto. Será una definición bárbara, o bávara como de costumbre.