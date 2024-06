Así lo anunció su abogado, Humberto Abanto, durante una audiencia en la que el Poder Judicial (PJ) evaluó el pedido de la fiscalía para confirmar la incautación de “urgencia” de un par de aretes de argolla de oro amarillo con diamantes, que compró el funcionario ayacuchano en la Casa Banchero y que habrían sido usados por la mandataria.

Como se recuerda, con anterioridad, el PJ confirmó la decisión de la fiscalía para incautar los relojes Rolex y la pulsera Bangle con diamantes durante una diligencia de exhibición.

La Fiscalía de la Nación sostiene que Oscorima entregó en “donación” a Boluarte los Rolex, la pulsera y los con diamantes a cambio de que usara su facultad presidencial para emitir normas entregando o incrementando el presupuesto para la región Ayacucho.

Por ello, presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, que aún se encuentra pendiente de calificación.

El pasado 15 de junio concluyó la legislatura del Parlamento, por lo que este caso recién comenzará a analizarse una vez que se retomen las sesiones ordinarias congresales.

Fiscalía sostiene Boluarte usó aretes similares a los de compró Oscorima

El fiscal supremo adjunto provisional, Wilfredo Mendoza, fue quien sustentó los argumentos ante el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, requiriendo la confirmación de la incautación de “urgencia” para los aretes de argolla de oro amarillo con diamantes que adquirió Wilfredo Oscorima, en la Casa Banchero.

Durante la diligencia, el representante del Ministerio Público recordó que el 18 de marzo del 2024 se abrió investigación preliminar contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, puesto que, primero, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y, luego, como presidenta de la República, “abusando de aquellos cargos, entre el 29 de julio del 2021 y el 15 de marzo del 2024, habría incrementado ilícitamente su patrimonio con tres relojes de la marca Rolex, considerados bienes de lujo o de alta gama”.

Además, se le abrió investigación por presunta omisión en declaración de documento por haber omitido consignar los relojes.

Tales hechos posteriormente fueron ampliados por las joyas con diamantes (la pulsera Bangle y los aretes de argolla) valorizados en S/160 mil, así como depósitos a sus cuentas bancarias con dinero de procedencia desconocida.

El 24 de abril del 2024, se amplió la investigación por cohecho pasivo impropio por haber recibido en donación y continuamente, de parte del gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima, las joyas y relojes “con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República y por actos que ya había realizado previamente”, según la fiscalía.

También se incluyó como investigado a Oscorima por el presunto delito de cohecho activo genérico por haber entregado esas “donaciones” a Dina Boluarte.

Además, la fiscalía precisó que los relojes, la pulsera y el par de aretes serían “el cuerpo del delito del presunto cohecho pasivo impropio” atribuido a la jefa de Estado, hecho por el que se ha emitido denuncia constitucional que se encuentra en el Congreso.

Por tanto, señaló el fiscal, en el marco de esta investigación se dispuso la exhibición de los aretes de oro con diamantes, como antes se hizo con los tres Rolex y la pulsera Bangle.

Mendoza resaltó que dicha joya fue adquirida por Oscorima en la Casa Banchero, el 22 de junio del 2023 pagando la suma de US$ 5,512. Ese mismo día, continuó, se dirigió a Palacio de Gobierno e ingresó al despacho presidencial por la puerta de Desamparados, señalándose como motivo “otros reunión con la señora presidenta de la República”.

Al día siguiente, 23 de junio del 2023, se publicó el decreto de urgencia que establecía medidas en materia económica a diversos gobiernos -entre ellos Ayacucho- al que se le destinó más de S/66 millones.

En esa línea, manifestó que por denuncias periodísticas y una posterior fotografías realizadas a las argollas de oro compradas por Oscorima, durante la exhibición, se tratarían de los mismos aretes que usó la mandataria.

El fiscal también rechazó el argumento de la defensa de Oscorima y de la misma presidenta Boluarte, respecto a negar que haya entregado y recibido, respectivamente, los aretes de oro con diamantes.

En tal sentido, sostuvo el fiscal, existe la sospecha reveladora de que en junio del 2023, el gobernador regional de Ayacucho entregó en “donación” a la Dina Boluarte un par de aretes de argolla de oro amarillo con brillantes, sumado a las continuas donaciones que incluyen los tres Rolex y una pulsera Bangle, “se concretaron con el propósito de que ésta ultima realice actos propios de su cargo como presidenta la República”.

Por tanto, señaló el fiscal, ante la negativa de la defensa de Oscorima para entregar voluntariamente los aretes es que se procedió a incautarlos, considerando que se trata de bienes vinculados al delito.

“La medida es idónea porque cumple con el fin legítimo de persecución de casos de corrupción, donde se encuentra involucrada la primera representante del país y pretende asegurar cosas relacionadas con el delito imputado”, concluyó el fiscal.

A su turno, el procurador Víctor Chumpitaz, en representación de la Procuraduría General del Estado, indicó que su despacho no realizó ninguna oposición u observación a la incautación e, incluso, coincidieron con la postura asumida por la fiscalía.

Remarcó que, por ello, respaldaban los argumentos del Ministerio Público para que se declare fundada la medida de confirmatoria de incautación, “por ser idónea, necesaria y proporcional”.

Oscorima llevará caso “Rolex” al Tribunal Constitucional

Durante la audiencia, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Wilfredo Oscorima, anunció que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional (TC), tras la incautación de los relojes suizos, así como de las joyas con diamantes.

Durante sus alegatos, el abogado señaló que la fiscalía habría “fabricado una malversación de la norma” ya que no habría existido un peligro de demora para ejecutar una incautación de “urgencia” de los aretes mencionados.

Aseguró que el argumento esgrimido por la fiscalía para la incautación sería una “simple suspicacia o conjetura” respecto a la posible desaparición de los bienes, y, por tanto, no habría sustentado de manera “objetiva” su decomiso.

El abogado señaló que cuando el Ministerio Público requirió la exhibición de los aretes habría creado un escenario de “urgencia” para incautarlo.

Abanto agregó que su patrocinado siempre ha cumplido con cada exhibición que se le ha requerido.

“En consecuencia, la defensa de Wilfredo Oscorima Núñez, expresa su oposición y solicita que usted desestime el requerimiento de confirmación de la incautación efectuada por el Ministerio Público, fuera de la regla y la ley contenida en el Código Procesal Penal”, requirió al juez.

“Confiamos en la justicia porque no hemos cometido actos ilícitos. Soy un hombre que trabaja por su pueblo de manera transparente y vamos a seguir trabajando. (Sobre el caso Rolex) Ese tema lo dejo a mis abogados, estoy con la conciencia tranquila porque no he cometido ningún acto ilícito.”

A la audiencia no se presentaron los abogados de la presidenta, Dina Boluarte. Por tanto, el juez supremo Juan Carlos Checkley, dispuso que su defensa sea asumida por un abogado público.

Javier Curi Chávez, abogado designado, dijo que coincide con la defensa de Oscorima y que la incautación de los aretes con diamantes debía haber contado con una orden judicial previa.

“Ante este estadio procesal lo que debemos indicar como defensa necesaria de Dina Boluarte es que, conforme lo ha indicado la defensa de Wilfredo Oscorima, para este propósito de incautación de los bienes, los Rolex, un arete y una pulsera, debía haberse transitado, primero, por el Juzgado de Investigación Preparatoria. Es decir, debió haber contado con una orden de incautación generada por su judicatura”, insistió.

“La Fiscalía también está argumentando que se me dio unos aretes los cuales niego rotundamente y reitero que no tengo ningún enriquecimiento ilícito y que todo el patrimonio que tengo es producto de mi trabajo lícito, y que no he favorecido a ninguna autoridad regional o local en los decretos de urgencia.”

Dina Boluarte, presidenta de la República. Declaración del 15 de mayo ante la Fiscalía de la Nación