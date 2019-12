El VAR debutó en el fútbol peruano y las sensaciones que deja no han sido las mejores, no solo por errores u omisiones, sino porque el sistema volvió a desnudar algo que gobierna el deporte nacional: la improvisación.

Jugadas polémicas (08/12/2019)

“Nos explicaron que faltas del tobillo para abajo son amarilla, pero no nos explicaron con imágenes, porque la computadora se malogró”, contó ayer el volante de Binacional, Edson Aubert. A ese nivel se dio la preparación de los futbolistas para la aplicación del VAR. En eso coinciden dos árbitros consultados por este diario, además de muchos personajes en el mundo del fútbol que lo expresaron en las redes sociales.

Incluso el futbolista Óscar Vílchez aseguró que esto es solo una muestra de lo que se vive semana a semana. “Ese es el limitado criterio con el que tenemos que lidiar partido tras partido”, tuiteó el jugador de Alianza Universidad.

Ese es el limitado criterio con el que tenemos que lidiar partido tras partido... después me preguntan por qué tengo tantas arrugas. — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) December 8, 2019

El VAR en nuestro país va a ser un circo y mas con estos árbitros que les gusta ser protagonistas. No se si hubo intensión pero lo que si tienes que ver es los antecedentes de un jugador y Rossell es mas bueno que el agua de azar. Pa mi no era roja — Marcio Valverde (@marciovz) December 8, 2019

Los fallos incluso fueron criticados por los mismos futbolistas de Binacional. Aldair Rodríguez reconoció que el juez se excedió en la roja para el aliancista Anthony Rosell. “Para mí era amarilla [por el codazo a Cartagena], y para Rosell, también. Es el criterio del árbitro y lo respeto, pero yo no lo expulsaba. Rosell nunca tiene mala leche”, declaró el atacante.

Entre tantos cuestionamientos, la Conar debe decidir la lista de árbitros VAR que estará este domingo en Matute. Se sabe que Víctor Hugo Carrillo será el juez central. Si bien el reglamento establece que un réferi no puede dirigir a un mismo equipo en fechas seguidas –Carrillo fue encargado del VAR en Juliaca–, este tema en particular no está establecido en las bases del torneo, por lo que sí podría dirigir.

Los íntimos estarían pensando en solicitar árbitros extranjeros, ya sea de campo o para el VAR, además de pedir los audios del arbitraje del domingo para determinar qué pasos legales seguirán respecto del tema.

LLENO TOTAL

“Marcar un gol cada media hora” es la apuesta del técnico de Alianza, Pablo Bengoechea, y la hinchada ya empezó a empujar al equipo. Ayer por la mañana se agotaron todas las entradas para este domingo. Matute lucirá un lleno total, en busca de la remontada.

Ayer el directivo César Torres, además, confirmó que el uruguayo se quedará en el banco hasta diciembre del próximo año, más allá de lo que suceda, por lo que lo único que pasa por la mente del entrenador es conseguir el resultado histórico que le dé el título tras el 4-1 sufrido en Juliaca





HABLAN LOS QUE SABEN

1. ¿Está de acuerdo con el uso del VAR?

2. ¿Fue apresurado implementarlo?

3. ¿Cómo lo vio en la final?





Víctor Hugo Rivera – exárbitro

1. De acuerdo con el VAR. Es tecnología que ayuda cuando se hace el uso correcto.

2. Todo lo que se hace a la loca no sale bien. Hay que practicar previamente para hacer el uso adecuado de la tecnología y sin eso no se ha podido usar de manera correcta. Cuando hay cambios en el reglamento, la FIFA y la Conmebol capacitan a los jugadores para saber los fines de esos cambios. También el público debe saber interpretar cuando se usa o no el VAR.

3. En el caso de la expulsión [de Rosell] es un pisotón y eso se considera expulsión. En el penal nadie puede decir que no lo es. En ambos casos, el VAR ha sido positivo. En la jugada del codazo [de Rodríguez a Cartagena], puede ser que el árbitro tuvo la jugada clara y seguro no han tenido una imagen más clara como para decir que fue codazo o no.

José Arana - exárbitro / asesor de la USA Soccer

1. Todo lo que sea para ayudar a hacer justicia es bueno. En ese sentido no hay discusión.

2. Ha sido improvisado, lamentablemente. Hay que capacitar también a los jugadores y ese es el punto que hizo falta. En la Copa América se criticó al VAR y a la par se jugaba el Mundial femenino y ahí no hubo críticas. Esto porque hace falta que los jugadores sepan el reglamento de cómo se aplica el VAR. En la MLS se exige que a las charlas previas de los partidos acudan los capitanes, técnicos y jefes de equipos.

3. Creo que han sido perfectamente evaluados. El codazo para mí fue más teatro que agresión. En el pisotón, el jugador no hace nada para evitarlo. Al final es el réferi quien determina la intención y no la tecnología. Para mí, estuvo bien.