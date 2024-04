Alineación de Real Madrid vs Bayern por Champions: mira el once del equipo de Carlo Ancelotti para medirse ante Bayern en Múnich. El equipo merengue sale con su mejor once en el estadio Allianz Arena, donde espera sacar ventaja y encaminar su pase a la final de Liga de Campeones.

Real Madrid cerró la preparación de la ida de semifinales de la Liga de Campeones con una suave sesión de entrenamiento en el Allianz Arena, donde este martes se mide al Bayern Múnich, con el portero belga Thibaut Courtois en el grupo. También se ejercitaron Dani Carvajal, que se pierde el partido por sanción, y el puertorriqueño del Castilla Jeremy de León.

En el escenario del partido de ida de semifinales, un Allianz Arena imponente, con el césped en perfecto estado y 21 grados de temperatura, con una humedad del 39% que hizo optar a la mayoría de jugadores por ejercitarse con sudadera, el Real Madrid se entrenó en Múnich en la tarde de este lunes.

Courtois trabajó con el grupo en una semana en la que Carlo Ancelotti marcó su reaparición para el encuentro de LaLiga del próximo sábado ante el Cádiz. Toda la primera plantilla madridista desplazada a Múnich, salvo el austriaco David Alaba por su lesión de rodilla, saltó al césped del Allianz.

Incluido el extremo del Castilla Jeremy de León, que pese a no estar en la lista de convocados y no poder jugar en la Liga de Campeones, al no estar inscrito, integró la expedición como en los cuartos de final a Mánchester. El puertorriqueño fue uno más en la sesión que arrancó con la presencia de los medios de comunicación con un calentamiento y rondos.

Ya a puerta cerrada, la plantilla madridista realizó ejercicios con balón, afinó la puntería en series de remates y cerró la preparación con partidos a mitad de campo.

ALINEACIÓN DEL MADRID VS BAYERN