Barcelona vs Almería en vivo: partido por la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Conoce cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo, cómo llegan ambos equipos, posibles alineaciones, entre otros detalles, y sigue aquí la transmisión del encuentro.

El equipo de Xavi Hernández recibe al colista Almería en medio de una crisis de juego y de resultados, ya que no ha sido capaz de ganar ninguno de sus tres últimos partidos disputados.

Con un punto de los últimos seis posibles en LaLiga (logrado el sábado en Mestalla ante el Valencia, 1-1), el Barça no puede permitirse ceder más puntos si no quiere seguir alejándose de la cabeza. Y menos en su estadio de Montjuïc, donde la última vez fue arrollado por el Girona (4-2).

Otro resultado negativo, que se uniría a la derrota ante el Amberes en la última jornada de Champions, llevaría a los azulgranas a pasar unas Navidades muy largas.

Girona es líder de LaLiga y suma 44 puntos, dos más que el Real Madrid, que el domingo venció 4-1 al Villarreal. En el tercer puesto queda Barcelona, a nueve puntos del líder, y en el cuarto el Atlético, a diez.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS ALMERÍA

El partido de Barcelona contra Almería se juega desde las 19:00 horas de España (13:00 de Perú, Colombia y Ecuador). A continuación mira los horarios por país:

12:00 horas - México

13:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

14:00 horas - Venezuela, Bolivia

15:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay

19:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER BARCELONA VS ALMERÍA

El partido Barcelona vs UD Almería se puede ver por televisión y streaming. En España, el canal que televisa la transmisión del encuentro es Movistar LaLiga, mientras que ESPN pasa el compromiso por TV en Sudamérica y a nivel internacional, mediante DirecTV. Para ver el partido por internet hay opciones como Movistar+ (España), Star Plus y Blue To Go (México).

ALINEACIONES BARCELONA VS ALMERÍA

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araújo, Christensen, Cancelo, Gundogan, Frenkie De Jong, Pedri, Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal.

Almería: Luis Maximiniano; Sergio Akieme, César Montes, Edgar, Chumi; Álex Pozo, Dion Lopy, Sergio Arribas, Idrissu Baba, Adrián Embarba; Léo Baptistao.

APUESTAS BARCELONA VS ALMERÍA | PRONÓSTICO