Girona vs Barcelona en vivo

Barcelona vs Girona en vivo: partido por la jornada 34 de LaLiga. En el derbi catalán, el Barcelona busca una victoria contra el Girona que le permita seguir retrasando el título de los merengues en un duelo por la segunda plaza del campeonato. Conoce todos los detalles del partido a continuación.

CUÁNDO ES GIRONA-BARCELONA

El partido está programado para el sábado 4 de mayo de 2024 en el estadio estadio Montilivi.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS GIRONA

El Barcelona - Girona se va a jugar desde las 11:30 de la mañana hora peruana (18:30 de España). Mira los horarios por país a continuación:

Si estás en Perú: 11:30

Si estás en México: 10:30

Si estás en Colombia: 11:30

Si estás en Ecuador: 11:30

Si estás en Chile: 13:30

Si estás en Argentina: 13:30

Si estás en Brasil: 13:30

Si estás en Uruguay: 13:30

Si estás en Paraguay: 13:30

Si estás en Bolivia: 12:30

Si estás en Venezuela: 12:30

Si estás en España: 18:30

Si estás en Estados Unidos (Miami): 12:30

¿DÓNDE VER BARCELONA VS GIRONA?

La transmisión del Girona vs Barcelona se puede ver por ESPN en Perú y Sudamérica, mientras que DAZN es el canal que va a televisar el partido en España, Sky en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. El juego también se puede ver online vía streaming por DGO (DirecTV GO), Star Plus, Movistar Plus, Sky Plus (Blue to go), entre otras plataformas.

ALINEACIONES BARCELONA VS GIRONA

Once de Girona: Gazzaniga; Eric García, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Aleix García; Yan Couto, Ivan Martín, Sávio; Dovbyk.

Once de Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; Gündogan, Christensen, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

El Girona, por su parte, aspira a un triunfo que le permitiría arrebatar el segundo puesto de la clasificación a los azulgranas y, sobre todo, asegurar un puesto en Champions la próxima temporada.

Una victoria del equipo revelación de la temporada le aseguraría finalizar entre los cuatro primeros del campeonato y el pasaporte para la máxima competición continental la próxima campaña.