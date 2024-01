El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció el martes en conferencia de prensa, que mantuvo contactos con la Confederación Brasileña (CBF) para ser técnico del ‘Pentacampeón’, pero que está “muy feliz” tras haber renovado por el club español hasta junio de 2026.

“Todo el mundo sabe que he tenido contacto con el que era entonces el presidente de la federación brasileña, Ednaldo Rodrigues. Le quiero agradecer su cariño e interés para que entrenase a la selección de Brasil”, declaró el técnico italiano en la previa del partido de LaLiga contra el Mallorca.

“Me ha enorgullecido, honrado, pero todo esto estaba pendiente de mi situación con el Real Madrid y que todo estuviera claro”, añadió.

Ancelotti recalcó que está “muy feliz de seguir entrenando otros dos años en el Madrid” y que las negociaciones con la CBF cambiaron cuando Ednaldo Rodrigues dejó la presidencia en diciembre por decisión de un tribunal de Río al considerar inválido un acuerdo entre la entidad y el ministerio público que permitió su elección.

“Él no es ahora mismo presidente y las cosas han sido como he querido porque me puedo quedar aquí”, declaró antes de dejar la puerta de la selección brasileña entreabierta de cara al futuro: “Pensar en ser el seleccionador de Brasil es una ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán y no sé si estarán contentos con esta decisión”.