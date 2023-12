Real Madrid vs. Granada en vivo online gratis se enfrentan este sábado 2 de diciembre del 2023 por la jornada 15 de LaLiga EA Sports, desde el estadio Santiago Bernabéu. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 12:30 p.m. (hora local) y 7:30 p.m. (hora española) y lo podrás ver por el canal ESPN y DAZN, y vía streaming mediante Star Plus y Movistar Plus. Las ‘Casa Blanca’ logró destronar al Girona, aunque solo por diferencia de goles y no tiene pensado ceder el liderato del certamen español; en cambio, los ‘nazaríes’ con una sola victoria se ubican en la penúltima posición.

VIDEO RECOMENDADO Real Madrid vs. Granada en vivo online por la fecha 15 de LaLiga EA Sports.