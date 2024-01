Real Madrid vs. Almería en vivo y en directo medirán fuerzas este domingo 21 de enero del 2024 por la fecha 20 de la Liga EA Sports, desde el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro está programado para iniciar a las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora española), y lo podrás ver por los canales DAZN y ESPN; además, tienes las opciones streaming de Movistar+ y Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

