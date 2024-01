Real Madrid - Atlético Madrid , dónde ver: colchoneros y merengues juegan este jueves 18 de enero de 2024 por los octavos de final de la Copa del Rey. Los dirigidos por Diego Simeone salen con sed de revancha a la cancha del estadio Cívitas Metropolitano, ante su público, tras quedar eliminados ante los merengues en la Supercopa de España. Pero Carlo Ancelotti y sus pupilos no están dispuestos a perder la posibilidad de seguir camino a otro título y saldrán por la victoria. Se viene un partidazo. ¿DÓNDE TELEVISAN REAL MADRID VS ATLÉTICO? La transmisión se puede ver en España por La 1 TVE, mientras que DirecTV Sports pasará el encuentro en Sudamérica, ESPN+ en Estados Unidos y Sky HD en México. ¿CÓMO VER REAL MADRID-ATLÉTICO ONLINE? El derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid también se encuentra vía streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO) y Blue To Go.

