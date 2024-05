Girona-Barcelona en vivo: sigue el partido por la fecha 34 de LaLiga en el estadio Montilivi. El derbi catalán se disputa el sábado 4 de mayo de 2024 en el estadio Montilivi, desde las 18:30 horas de España, que son las 11:30 de Perú, Ecuador y Colombia, 13:30 de Chile y Argentina, y 10:30 de México. El juego se puede seguir por el canal ESPN en todo Sudamérica. DAZN televisa en España y Sky en México, mientras que ESPN Deportes transmite en Estados Unidos. La transmisión también se puede ver por internet en DGO (DirecTV GO), Star Plus, Movistar Plus y Sky Plus (Blue to go).