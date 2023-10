Real Madrid vs. Barcelona en vivo online gratis. Los madridistas llegan en un buen momento, luego de imponerse 2-1 al Sporting de Braga el último martes con un Rodrygo que terminó con su particular sequía goleadora. Los goles del brasileño (16) y Jude Bellingham (61) mantienen al Real Madrid en cabeza del grupo C, con tres puntos más que el Nápoles. Sin embargo, esta vez, tiene al frente a su clásico rival, que viene haciendo las cosas bien tanto en LaLiga como en la Champions.

ALINEACIONES, BARCELONA - REAL MADRID

Barcelona: Ter Stegen: João Cancelo, Araújo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso; Fermín Lopez, Oriol Romeu, Gündogan; Yamal, Ferran Torres, João Félix.

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Camavinga, Valverde, Modric, Bellingham; Vinicius y Rodrygo.