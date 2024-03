Real Madrid visitará a Valencia en el Estadio de Mestalla para disputar la jornada 27 de LaLiga EA Sports. La ‘Casa Blanca’ llega a este duelo como líder absoluto y confía en ampliar la ventaja sobre Girona y Barcelona, sus principales perseguidores; por su lado, el conjunto ‘ché' va por la victoria en busca de colocarse en puestos de clasificación a torneos europeos.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS. VALENCIA

El duelo por la fecha 27 de LaLiga 23/24 entre Real Madrid vs. Valencia se disputará este sábado 2 de marzo del 2024 en el Estadio de Mestalla.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS. VALENCIA

El partido entre Real Madrid vs. Valencia está programado para jugarse a partir de las 15:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

España: 21:00 horas

EN QUÉ CANAL TRANSMITEN REAL MADRID VS. VALENCIA

El encuentro entre Real Madrid vs. Sevilla por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 23/24 será transmitido por las señales de Movistar LaLiga para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER TELEVISADO REAL MADRID VS. VALENCIA EN DIRECTO

Para que puedas ver la transmisión televisada online del partido entre Real Madrid vs. Valencia hoy por internet tendrás que crearte una cuenta en Star Plus, LaLiga TV o Blue To Go Video Everywhere. Con tu suscripción podrás ver más eventos del deporte rey, entre otras cosas.

El Real Madrid visita al Valencia el sábado en el regreso de Vinicius a esa ciudad tras los insultos racistas que recibió el pasado año, mientras el Girona busca mantener su reacción en la 27ª jornada de LaLiga.

El Real Madrid, líder destacado del campeonato español, regresa el sábado a un estadio de Mestalla en el que en la última década sólo ha logrado dos victorias en nueve enfrentamientos con los ‘Che’.

Su última visita en mayo del pasado año se saldó con una derrota y la polémica desatada por los insultos racistas proferidos hacia Vinicius, por los que están siendo investigados tres hinchas valencianistas, a los que el club ha vetado de por vida.

El impulso inicial del jugador calificando de racistas a los aficionados valencianistas dolió en el club ‘che’, que consideró injusta esta generalización y sufrió también el cierre de una grada durante tres partidos.

La polémica volvió primer plano esta semana después de que el Valencia prohibiera a Netflix la entrada al estadio como parte de su documental sobre el brasileño.

El regreso de Vinicius centrará los focos en este encuentro en el que el Real Madrid busca tres puntos que afiancen su ventaja en cabeza de la clasificación liguera antes de volver a la Champions la próxima semana.