El estigma de las finales perdidas seguramente lo acompañará siempre, pero la carrera de entrenador de Franco Navarro ha sido mucho más que llegar a las instancias decisivas de los campeonatos. Si bien ganó dos de ellas (Clausura 1998 y Torneo del Inca 2015), hay una derrota imposible de olvidar: la de la definición del Nacional 2010 cuando cayó con León de Huánuco ante San Martín en el Monumental. En ese partido Franco dio una verdadera lección y con ella ganó el mejor título que un profesional pueda desear: el respeto de todos.

Navarro tras perder la final del 2010.





Franco Navarro, excelso centrodelantero peruano, colgó los chimpunes en 1995 para pasar a ser entrenador. Con un nombre bien ganado en las canchas, sobre todo por su paso por la selección y su gran campaña con Independiente de Avellaneda, es considerado uno de los grandes goleadores de nuestro balompié.

CLAUSURA SÍ, NACIONAL NO

En 1997 empezó su carrera como entrenador con el Sport Agustino en la Segunda División. Al siguiente año fue llamado para ser asistente en Sporting Cristal. Empezó el año con Miguel Ángel Arrué y en febrero ya tuvo que asumir de manera interina por el despido del chileno. Un mes después, se unió al comando técnico del colombiano Luis ‘Chiqui’ García por expreso pedido de la directiva cervecera. El andar de Navarro en Primera empezaba de una manera impensada, ya que el cafetero también fue cesado en el Clausura, quedando ‘El Pepón’ al mando del equipo y llevándolo al cima de la tabla, igualado en puntos con Alianza Lima.

“Felicito a Franco Navarro y a los jugadores por la buena campaña realizada en esta última etapa del Clausura”, fueron las palabras del ídolo celeste Alberto Gallardo.

Con Franco en el banco los rimenses ganaron ese Clausura tras vencer 1-0 a Alianza en la definición. El gol de Andrés Mendoza le permitió a los celestes disputar la gran final por el título nacional ante Universitario de Deportes, que había ganado el Apertura, y clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año.

Sin Marcelo Asteggiano en la primera final, por lesión, Cristal ganó 2-1 en la idea, pero cayó por el mismo marcador en la revancha, por lo que el partido se tuvo que definir por penales. Jorge Soto y Germán Carty erraron sus disparos, dándole el título a los cremas. “Estoy feliz por haber dirigido a este equipo, estoy admirado por su recuperación y su amor propio”, dijo Navarro tras la derrota.

DERROTA ANTE CUSQUEÑOS

La carrera de Navarro siguió en Cristal hasta la mitad de temporada de 1999 y luego pasó a Cienciano. Para el Clausura del 2001 asumió el cargo en el recién ascendido Estudiantes de Medicina de Ica, donde nuevamente fue protagonista del Descentralizado con un humilde equipo.

Dirigiendo a Estudiantes de Medicina. (Foto: Archivo GEC)

Tras ser penúltimos en el Apertura, los iqueños llamaron a Navarro y lograron algunas incorporaciones, como la de Juan 'Chiquito’ Flores. Lideraron a solas gran parte del Clausura, pero cedieron puntos en las cuatro últimas fechas y terminaron igualados con Cienciano.

La definición se jugó en Arequipa, en cancha neutral, y el solitario gol de Ernesto Zapata le dio a los cusqueños el título nacional. Las lágrimas de Franquito Navarro -hijo del técnico-, los lamentos de Germán Carty, Carlos Barrionuevo y Alex Magallanes hacían notar la pena del plantel, ya que el recién ascendido había llegado tan lejos y se quedó sin el premio mayor. Tampoco pudo clasificar a la Copa Libertadores al caer ante Sporting Cristal en la definición por el tercer puesto. Sin embargo, esa campaña histórica de Estudiantes califica fácilmente como si fuese un título.

SIN APERTURA ANTE EL CLÁSICO RIVAL

Tras su buen Clausura pasó a dirigir a Alianza Lima en el 2002, club donde nuevamente mostró su buen liderazgo, aunque tampoco tuvo suerte en los momentos cruciales.

Hubo clásico para definir el Apertura. La ida se jugó en el Monumental y los cremas sacaron una ventaja mínima con gol de Martín Villalonga, en un duelo en el que Navarro no pudo contar con Carlos Barrionuevo ni Marko Ciurlizza, dos piezas importantes en el mediocampo blanquiazul. Los destrozos que causaron los hinchas victorianos tras ese partido en La Molina y Ate hicieron que no se pueda jugar la revancha en Matute a manera de castigo. La definición tuvo que trasladarse hasta Trujillo.

u-alianza julio 2002 final campeonato trujillo foto e.cuneo OPSE_PERU_TRUJILLO_FUTBOL_TORNEO APERTURA_CLASICO_UNIVERSITARIO_ALIANZA LIMA_PARTIDO FINAL_OBTENCION DEL TITULO ENRIQUE CUNEO_EL COMERCIO 2002JUL19_AFD

Goles anulados, el nerviosismo de una final y finalmente el título del Apertura fue para Universitario la tarde del “contra todo, contra todos” del entrenador argentino Ángel Cappa al finalizar el partido.

Navarro fue cesado de Alianza en setiembre de ese año. “Solo perdí cuatro partidos en la temporada. Por eso me voy tranquilo”, dijo al despedirse.

SIN SU MEJOR JUGADOR

Un descenso, un breve paso por la selección peruana y parte del proceso en el que Juan Aurich regresó a la Copa Libertadores luego de 41 años, en el 2000, devolvieron el protagonismo a Navarro, quien temporadas después hizo honor a un gesto de Fair Play que pocos en el mundo del fútbol hubiesen tenido.

En el 2010 el formato del campeonato ya había cambiado y tras una primera etapa de todos contra todos se jugó una liguilla divida en dos grupos. León fue segundo en la primera y lideró la liguilla par, por lo que le tocó definir el título nacional ante la Universidad San Martín de Aníbal Ruiz.

Fue 1-1 en Huánuco en un partido donde debido a una gresca en el campo de juego vieron la roja Christian Ramos y Heber Arriola, ambos de la San Martín, y Ronaille Calheira y Gustavo Rodas, de los huanuqueños. Sin embargo, días antes de la revancha en el estadio Monumental, la Comisión de Justicia de la ADFP decidió perdonar a Rodas porque “el informe del árbitro no especifica a quién agrede” durante la pelea en la que todos los televidentes vieron claramente la acción antideportiva del volante argentino.

La gresca en Huánuco. (Foto: Archivo GEC)

Pese a que Navarro tenía a Rodas habilitado y había asegurado que lo tendría en cuenta, la tarde dominical en Ate no consideró al mejor jugador del León. La noche previa al encuentro, el mismo Navarro llamó al ‘Maño’ Ruiz, técnico santo, para decirle que no iba a alinear al argentino. “Es lo que me toca como técnico”, le dijo. “No quería avalar una injusticia”, explicó después, ya que consideraba que Rodas debió ser sancionado por la roja que recibió en Huánuco.

El saludo del 'Maño' Ruiz previo a la final. (Foto: Archivo GEC)

Rodas en la tribuna del Monumental. (Foto: Archivo GEC)

Daniel Peredo sobre el gesto de Navarro. (Captura)

Finalmente la victoria por 2-1 y el título fue para la San Martín, pero Franco Navarro también salió campeón esa tarde del Monumental. Ganó el premio Fair Play y su acto fue reconocido en todo el mundo. “Mi opinión importa poco, yo me debo a León y acato la decisión”, se limitó a decir Rodas sobre la medida tomada por su entrenador.

El Comercio premió el gesto de Navarro.

PUDO CON EL INCA

El nuevo Torneo del Inca se jugaba por segunda vez en el 2015 y Navarro dijo presente para ganar el segundo título de su carrera como entrenador. Al mando de la Universidad César Vallejo lideró uno de los tres grupos para clasificar a semifinales. En esa instancia dio cuenta del Real Garcilaso en una definición por penales y esperaba a Alianza Lima en la final.

Los íntimos habían ganado este certamen el año anterior y se veían favoritos ante los trujillanos, debido a que la definición sería en el Estadio Nacional de Lima. Los blanquiazules abrieron el marcador, pero los tantos de Montes, Cedrón y Chávez le dieron la victoria a los poetas, resultado con el que tenían asegurado un lugar en los ‘playoffs’ del Descentralizado.

Franco Navarro junto al plantel de Vallejo que logró el Torneo del Inca 2015. (Foto: GEC).

A fin de año, les tocó medirse en semifinales del campeonato ante Sporting Cristal. Cayeron por 3-1 en la ida y ganaron 4-3 en la vuelta, por lo que no pudieron acceder a la gran final. Pero los norteños terminaron el año clasificando a la Libertadores como Perú 3 al vencer al Garcilaso en la lucha por ese puesto.

VERANO SIN ALTURA

Dos años después, Franco Navarro volvió como protagonista del torneo corto de inicios de temporada, ahora denominado Torneo de Verano. Al mando de UTC con Donald Millán y Pablo Vergara como figuras, ganó el grupo B y definió ante Melgar el título del certamen.

En Arequipa la victoria fue local por 1-0 y en Cajamarca el triunfo correspondió a los de Navarro por 2-1. No se estableció la regla del valor doble del gol de visitante y todo se definió desde los doce pasos. Lamentablemente, el colombiano Millán falló el último disparo, dándole la victoria a lo mistianos y un cupo para la Libertadores. Navarro luego aseguró la clasificación para la Sudamericana.

PARTIDO DE FUTBOL ENTRE UTC Y UNIVERSITARIO DE DEPORTES, JUGADO POR EL TORNEO VERANO 2017 EN EL ESTADIO HEROES DE SAN RAMON.

El recorrido de Franco Navarro como entrenador en el fútbol peruano ha tenido picos realmente buenos. Perdió algunas finales pero su nombre estuvo ligado siempre a equipos que buscan ser protagonistas. Ganó un Clausura con Cristal, llevó a una final inimaginable al humilde Estudiantes de Medicina, disputó una gran definición con León de Huánuco, le dio un Torneo del Inca y alcanzó los cuartos de final de la Sudamericana con Vallejo en su mejor actuación internacional. Además, clasificó dos veces a la Sudamericana con UTC de Cajamarca. Si esas campañas son las de un perdedor, cualquier técnico estaría feliz de serlo.

