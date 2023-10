Al Hilal vs Nassaji Mazandaran En vivo: sigue el partido por la jornada 2 del grupo D de la Champions de Asia. El duelo con presencia de Neymar se disputará este martes 3 de octubre, desde las 11:00 de la mañana (hora peruana), en el Azadi Stadium de Teherán, Irán. La transmisión se puede ver por streaming a través del canal ESPN vía Star Plus por internet, en pc, smarTV, celular, tablet o cualquier otro dispositivo. No te pierdas este partido y mira la transmisión gratis aquí en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Luego que Lionel Messi fue oficializado como nuevo jugador del Inter Miami, te mostramos cómo ver los partidos del astro argentino en su nueva aventura con el equipo propiedad de David Beckham.