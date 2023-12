Al Nassr vs. Istiqlol en vivo y en directo con Cristiano Ronaldo se verán las caras este lunes 4 de diciembre del 2023 por la sexta jornada del Grupo E de la AFC Champions League en el Dushanbe Central Stadium. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 11:00 a.m. (hora local) y 1:00 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en el diario El Comercio.

