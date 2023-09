Al Nassr vs. Persépolis en vivo y gratis: transmisión del partido por la primera jornada del Grupo E de la Liga de Campeones de la AFC, este martes 19 de septiembre. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Azadi de Irán, a partir de las 13:00 horas. Además, la transmisión se puede ver por ESPN a través de Star Plus. Cristiano Ronaldo debutará en la Champions de Asia y busca ser igual de determinante que en la competencia en versión europea, donde es el máximo goleador. Recordemos que los ‘Caballeros de Najd’ a pesar de las figuras que componen el plantel, no ha tenido un inicio prometedor en la Liga Saudí.

