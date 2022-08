A pesar de tener la intención de renovar una vez más con Universitario , Alberto Quintero contempla la posibilidad de seguir su carrera en otro equipo, incluso en Alianza Lima , clásico rival del cuadro crema. “Uno como jugador es un trabajador”, señaló el atacante panameño en una reciente entrevista.

“No se le puede cerrar las puertas a nadie, a ningún club”, señaló ‘Chiquitín’ al ser consultado sobre la posibilidad de vestir de blanquiazul en diálogo con ‘El Marcador’ (Nex).

“Tendría que tomar la mejor decisión porque de seguro no solo llegaría esa (propuesta). Sería analizar bien cuál es la mejor opción para mí”, agregó Quintero al respecto, abriéndose a una negociación con el conjunto victoriano en caso de no seguir con los merengues.

No obstante, también dejó claro que su prioridad es continuar con Universitario. “Soy feliz en Lima, 6 años que llevo representado a Universitario, el equipo más grande. Me gustaría seguir, pero si se me llegan a comunicar que no desean contar conmigo para el 2023, no hay problema porque soy una persona agradecida, tengo mucho que agradecer al club”, indicó.