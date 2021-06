Álvaro Morata fue silbado por los asistentes al estadio del partido entre España y Suecia. ‘La Roja’ no logró anotar ningún gol en su partido inaugural de la Eurocopa y la afición no quedó contenta con el performance del delantero español; por lo que, en declaraciones a la prensa, Aymeric Laporte consideró que las críticas al jugador de Juventus fueron inadecuadas.

“No hay que dudar con Morata, es verdad que no ha estado acertado pero en el próximo partido igual marca tres goles y calla la boca a todos”, confirmó Laporte tras culminar el choque por fase de grupos de Eurocopa.

“Nos faltó el gol. Sabemos que tenemos grandes delanteros para marcar goles pero hoy no ha podido ser. En los otros partidos lo haremos mejor”, concretó respecto a la falta de eficacia de España sobre Suecia.

Show Player

El público que asistió al estadio Sanchéz Pijuán en Sevilla se mostró impaciente con la Selección de España. El defensa de Manchester City consideró que “hay que tener paciencia” y que ellos son los que más “tienen ganas de triunfar”.

La plantilla defiende a Morata

Marcos Llorente también salió en defensa del principal delantero de ‘La Roja’: “Sabemos lo importante que es (Morata) y hoy no ha tenido esa suerte de cara a gol. Los pitos no creo que sean nervios. No me parece bien. Nos quedan dos partidos y animo a la gente a que nos apoye y nos ayude”.

Pedri destacó el esfuerzo de su compañero en la selección: “Todos podemos fallar. Morata trabaja mucho para nosotros y eso se ve en el campo”. Además, considero que realizaron un buen partido y que “el gol acabará llegando”.