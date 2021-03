América vs. Chivas: estas son las medidas sanitarias que se tomarán para el ‘Clásico Nacional’.

América y las Chivas de Guadalajara se enfrentan este domingo 14 de marzo en el estadio Akron desde las 21:00 horas por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga MX. El ‘Clásico Nacional’ se jugará con público en medio de la pandemia del coronavirus y Édgar Martínez, subdirector de comunicación del Rebaño, dio a conocer cuáles serán las medidas sanitarias.

El estadio Akron recibirá al 25% de su capacidad total, es decir 12 mil personas, entre jugadores y personal de los clubes, staff del estadio, prensa e hinchas. “El aforo es del 25 por ciento, 12 mil personas y se puso a la venta el 91 por ciento de los boletos”, informó Martínez durante una conferencia de prensa.

El directivo de las Chivas de Guadalajara confirmó que no habrá barras principales de ambos equipos con el fin de evitar aglomeraciones. Además, los palquistas no podrán ocupar en su totalidad sus inmuebles. “No habrá barras ni locales, ni visitantes. En cuestión de palcohabientes, se permite el 50 por ciento del acceso al exterior del palco”, aseveró.

Cuidados máximo

El ‘Clásico Nacional’ contará con la presencia de público en las tribunas del estadio Akron tras un año anunciar la pandemia del coronavirus en el mundo. Ante esta situación, Édgar Martínez, indicó que todos los asistentes pasarán pruebas para descartar una infección.

“La gente tiene que llenar un cuestionario para poder ingresar al Estadio, se generará un código QR, si la gente no trae ese código QR, no podrá pasar. También se harán pruebas aleatorias, si alguna persona da positivo no podrá ingresar, pero no perderá su boleto, se le dará seguimiento y el club después lo compensará”

Finalmente dio a conocer la distribución de los pases para el partido del domingo. “La venta de boletos se inició hace unos días, dándole preferencia a la gente que hace un año compró boletos para el partido contra Monterrey, los que aún tienen ese boleto lo pueden cambiar por uno para el partido contra el América. Para los que tienen Chivaabonos pueden comprar dos boletos por tarjeta”, finalizó.

