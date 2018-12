Hoy el Estadio Azteca será testigo del América vs. Cruz Azul VER AQUÍ EN VIVO ONLINE por la primera final del Apertura 2018 Liguilla MX. El partido se jugará desde las 21:30 horas en Perú y Colombia; 20:30 horas en México; 23:30 horas en Argentina y 3:30 horas en España (viernes 14 de diciembre). Si te encuentras en México, la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de TDN, Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca. Por otro lado, El Comercio te trae el MINUTO a MINUTO del compromiso y la mayor información del antes, durante y después para no perderte los goles, estadísticas, jugadas polémicas y más detalles.

Ahora la historia parece completamente diferente, puesto que Cruz Azul parte como favorito para ser campeón luego de acabar primero en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga MX.

América aplastó 6-1 a Pumas UNAM y avanzó a la final del Apertura 2018 de la Liga MX junto al Cruz Azul. (Foto: Reuters)

No obstante, el América es un rival impredecible que siempre saca a relucir su mística e historia con rivales de peso. No por nada es el conjunto más ganador del balompié azteca.

El primer encuentro entre el Cruz Azul y el América se dará este jueves 13 de diciembre a las 19:30 horas de México (09:30 pm. / Perú). El canal encargado de transmitir la final será Televisa Deportes, en conjunto con Las Estrellas y Univisión.

Tres días más tarde, chocarán nuevamente por la revancha de la final. La sede de ambos cotejos será el imponente estadio Azteca, donde han actuado como locales a lo largo del campeonato nacional.

De ganar Cruz Azul ambos duelos, sería el nuevo monarca del fútbol charro después de 21 años de fracasos. Eso supondría el fin de una sequía de títulos, que ubicó a la entidad cementera como objeto de burlas durante varias temporadas.

AMÉRICA VS. CRUZ AZUL : ALINEACIONES POSIBLES



• América : Marchesín, Aguilar, Aguilera, Álvarez, Valdéz, Sánchez, Rodríguez, Uribe, Lainez, Martínez e Ibarra.



• Cruz Azul : Corona, Madueña, Aguilar, Lichnovsky, Aldrete, Salas, Marcone, Méndez, Alvarado, Elías y Caraglio.

¿CÓMO LLEGA AMÉRICA A LA FINAL DE LA LIGA MX 2018?



• 24/11/18: América 4-1 Veracruz – Liga MX

• 29/11/18: Toluca 2-2 América – Liga MX

• 02/12/18: América 3-2 Toluca – Liga MX

• 06/12/18: Pumas UNAM 1-1 América – Liga MX

• 09/12/18: América 6-1 Pumas UNAM - Liga MX

¿CÓMO LLEGA CRUZ AZUL A LA FINAL DE LA LIGA MX 2018?



• 23/11/18: Morelia 0-2 Cruz Azul – Liga MX

• 28/11/18: Querétaro 0-1 Cruz Azul – Liga MX

• 01/12/18: Cruz Azul 1-1 Querétaro – Liga MX

• 05/12/18: Monterrey 1-0 Cruz Azul – Liga MX

• 08/12/18: Cruz Azul 1-0 Monterrey – Liga MX

¿CUÁNDO SE JUEGA EL AMÉRICA VS CRUZ AZUL POR LA FINAL DE LA LIGA MX?



El partido entre América vs. Cruz Azul por la final del Apertura Liguilla MX 2018 se jugará el jueves 13 de diciembre desde las 20:30 horas en México; 21:30 horas en Perú y Colombia; en Argentina desde las 23:30 horas y España 3:30 horas (viernes 14 de diciembre). Este partido corresponde a la ida; mientras el encuentro de vuelta será el domingo 16 de diciembre a las 18:30 horas en México; 19:30 horas en Perú y Colombia; 21:30 horas en Argentina y Chile; y 1:30 horas en España.

¿CÓMO VER AMÉRICA VS. CRUZ AZUL EN VIVO Y EN DIRECTO POR LA LIGUILLA MX?



América vs. Cruz Azul protagonizan la gran final del Apertura Liguilla MX 2018 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Existen diferentes opciones para no perderte el MINUTO A MINUTO del compromiso. Puedes verlo desde tu celular por a App móvil de Televisa Deportes, TDN o TV Azteca; mientras ESPN y FOX Sports te ofrecen como opción ESPN Play y FOX Sports Play. Puedes seguir la TRASMISIÓN EN DIRECTO vía TDN, Televisa Deportes y Canal 5 de Las Estrellas. Finalmente, la página web de Depor también traerá toda la previa y post partido del encuentro entre los ‘Azules’ y ‘Las Águilas’.

¿DÓNDE VER AMÉRICA VS. CRUZ AZUL EN VIVO POR TELEVISIÓN LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL MEXICANO?



Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN

México: TDN, Canal 5 Televisa, Televisa Deportes En vivo

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univisión Radio, Univisión Deportes, Univisión Deportes En Vivo, Univisión NOW, Univisión