El futuro de Alejando Gómez parece estar lejos del Atalanta, pese a ser considerado una de sus máximas figuras de los últimos tiempos. Recientemente, el ‘Papu’ tuvo un enfrentamiento con su técnico Gian Piero Gasperini y tendría pie y medio fuera del club. Ante esta situación, el delantero argentino estaría buscando romper el vínculo con la institución y continuar en otra de la Serie A. Sin embargo, un giro podría llegarlo la Ligue 1.

El diario Gazzetta dello Sport señaló que el ‘Papu’ estaría en la mira de Inter de Milán, AC Milan, AS Roma y Torino, así como Al Nassr de Arabia Saudita. Pero hoy habría aparecido en escena un grande de la Ligue 1. El PSG estaría dispuesto a lanzar una oferta por Alejandro Gómez y dicha negociación podría iniciarse a pedido de Ángel Di María.

El citado medio apunta que la llegada del delantero argentino no sería complicada por la situación actual que vive con Gasperini y, a pesar, de tener contrato hasta junio de 2022, Gómez buscaría acelerar su salida para la próxima temporada. Precisamente el libro de pases se abre en enero de 2021.

De salida

La relación entre Alejandro Gómez y el técnico Gian Piero Gasperini habría cerrado toda posibilidad que el delantero continúe en el Atalanta. El ‘Papu’ habría tenido una fuerte discusión con el italiano durante el entretiempo del partido de la Champions League contra el Midtjylland de hace dos semanas, y no jugó en los últimos dos partidos de la Serie A, lo que motivó al argentino a publicar su incomodidad en las redes sociales.

“Queridos fans del Atalanta, les escribo porque no tengo forma de defenderme y hablarles. Solo quería decirle que cuando me vaya sabrán toda la verdad. Vosotros me conocéis y sabéis quién soy. Los quiero. Vuestro Capitán”, expresó el ‘Papu’ en su cuenta de Instagram incrementando los rumores de su posible salida del club italiano.

