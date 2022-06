A puertas de la finalissima entre la selección argentina e italiana en el estadio de Wembley, el ‘Fideo’, Ángel Di María, confesó que Jorge Sampaoli y Tuchel fueron los directores técnicos que más lo decepcionaron dentro del fútbol, además, no cuenta a Louis van Gaal, por “no existió”.

“Los técnicos que más me decepcionaron fueron Sampaoli y Tuchel. ¿Van Gaal? Ni lo nombro porque no existe, fue un año perdido”, contó Di María en una entrevista con el diario Olé.

Di María y sus gustos dentro del fútbol cuando era niño

“A mí me gusta ser arquero, je. Cuando venimos a jugar con la Selección, siempre atajo. Cuando jugaba en el barrio, también. Con mis amigos, en la calle, me gustaba mucho atajar. Pasa que, cuando me llevaban a jugar por plata, me metían adelante. Había que ganar. Cuando era chiquito, en Torito jugaba de delantero, como de 9, porque hacía muchos goles. Pero cuando fui a Central empecé a jugar por los costados. Por la velocidad, porque tenía uno contra uno. Pasa que es diferente Rosario de Buenos Aires. En Rosario se juega en cancha de siete y en Buenos Aires es de 11. Recién a los 12 años empezás a jugar en cancha de 11 y ahí arranqué más por la banda izquierda. Jugué en varias posiciones, pero en realidad lo que me gusta es atajar”, confesó el ‘Fideo’.

“Ya tengo mis guantes personalizados y todo. Cuando voy, me meto en el personaje. Me gusta mucho el saque. Me joden siempre porque lo único que quiero es sacar. Me divierte y la paso muy bien”, agregó.