Ángel Di María ha conseguido muchos trofeos a lo largo de su carrera. El ‘Fideo’ se ha convertido en una de las personas más queridas en Argentina, luego de salir campeón del mundo. Sin embargo, como todos tienen historias que le marcaron la vida, como la lucha que tuvo su hija por no morir.

Mi hija (Mía) estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando, peleó y peleó. Nada, creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar, cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione. Mi hija me enseñó a pelearla, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés. Siempre recordamos lo mismo, cómo vamos a bajar los brazos y dejar de creer si nuestra hija luchó por su vida y gracias a Dios hoy está mejor que nunca.

-Ese año ganamos la Copa del Rey, con un gran año. Nace mi hija y a la semana hago un gol en la cancha del Atlético. Fueron momentos muy jodidos, estábamos casi todo el día ahí, verla dos veces por día, a las noches nos teníamos que ir; y ser papá y volverte a casa sin tu hija era durísimo.

Y no saber qué va a pasar hasta el otro día, a veces llegábamos y habían nenes que no estaban y decían que se habían muerto por un virus y te ibas y no sabías lo que sería el otro día.