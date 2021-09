Argentina vs. Bolivia se enfrentan este jueves 9 de setiembre en vivo por la jornada 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde el Estadio Monumental de Núñez (casa de River Plate). El conjunto dirigido por Lionel Scaloni apostaría por un nuevo once ante los altiplánicos y guardaría a sus máximas figuras para la próxima fecha triple que se avecina.

Tras el bochornoso momento ocurrido el último fin de semana ante la selección brasileña, los albicelestes ya se encuentran mentalizados en conseguir tres puntos que les permitirá soñar con la clasificación a Qatar 2022.

El flamante campeón de América quiere seguir la fiesta y tras un triunfo contundente en su visita a Venezuela 3-1 y el fallido clásico ante Brasil, Messi y compañía quieren seguir con piloto automático rumbo a Catar mostrando su juego de locales y con público ante la alicaída Bolivia.

Formación de Argentina

A continuación te mostramos la formación que pondría Scaloni para el partido ante Bolivia en Buenos Aires, Argentina.

Juan Musso

Otamendi

Pezzella

Montiel

De Paul

Paredes

Acuña

Papu Gómez

Lautaro Martínez

Lionel Messi

Di María

Qué día ver el partido de Argentina

El partido de la selección argentina se disputará el próximo jueves 09 de septiembre y marcará el regreso de la Albiceleste al estadio Monumental de Buenos Aires.

Historial de Argentina vs. Bolivia

Te presentamos el historial entre las selecciones de Argentina y Bolivia a lo largo de su historia.

Jugaron 40 partidos

Argentina ganó 28 encuentros

ganó 28 encuentros Empataron 7 veces

Bolivia se impuso en 5 cruces

En qué canal ver Argentina - Bolivia

TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica serán las señales nacionales que transmitirán el encuentro por Eliminatorias Qatar 2022. Si te encuentras en México, sintoniza los canales de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere para que no te pierdas el encuentro.

A qué hora juega Argentina vs. Bolivia

Argentina: 20:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Perú: 18:30 horas

Chile: 20:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

México: 18:30 horas

Partido de Argentina - Bolivia se juega con público

El estelar Lionel Messi podrá tener contacto con el público el jueves en el estadio Monumental por primera vez desde que Argentina ganó la Copa América. Un 30% del aforo del estadio Monumental, (unas 21.000 personas) fue habilitado por las autoridades en el retorno del fútbol en Argentina tras un año y medio de pandemia.

Monumental de Núñez – Argentina. (Foto: Getty Images)

Precio de entradas para el partido de Argentina vs. Bolivia

Entrada general: $2.500

Entrada de menor a popular: $1.900

Sívori y Centenario media y baja: $4.500

San Martín y Belgrano Alta: $5.500

San Martín y Belgrano Baja: $10.000

San Martín y Belgrano Media: $11.500

En qué puesto está Argentina, tabla de Eliminatorias

Mira en qué posición se encuentra actualmente la Selección Argentina por Eliminatorias Qatar 2022. Cabe precisar que el combinado argentino no disputó el encuentro con Brasil.

Cómo llega Argentina al partido

Lo que no falta por filas albicelestes es confianza, la que ganaron con el triunfo en la final de la Copa América en Maracaná y ante Brasil tras pasar casi tres décadas sin gritar campeón.

La suspensión del partido ante Brasil fue “una lástima, un papelón, porque íbamos a ganar”, afirmó Martínez antes de dejar a su selección, reflejando el momento anímico del equipo que ocupa el segundo lugar de la clasificación, con 15 unidades, a la espera de que la Fifa decida qué hacer con los puntos del partido suspendido.

Enfrente, la débil Bolivia llega casi resignada a mirar desde lejos otro mundial. Penúltima en la clasificación, con seis puntos, sufrió defensivamente en Montevideo ante una joven delantera de Uruguay y cayó 4-2.

VIDEO RECOMENDADO

Las selecciones de Brasil y Argentina se enfrentaban por la fecha 6 de las Eliminatorias Catar 2022. Transcurría el minuto 5 del encuentro cuando las autoridades de ANVISA hicieron su ingreso al estadio para retirar a 4 jugadores argentinos. Aquí los detalles.